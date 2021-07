Descoperire macabră pe râul Bega. Cadavru în stare avansată de putrefacție, găsit între crengi

Politistii din Lugoj au demarat cercetarile pentru a elucida conditiile in care un barbat a murit si a ajuns in raul Bega.

In urma cu cateva zile, trupul fara viata al omului a fost descoperit intre crengi, in zona localitatii Ictar Budint. Oamenii legii au analizat fiecare metru in zona unde a fost gasit cadavrul, insa nu au reusit sa afle nici macar identitatea omului. Cadavrul apartine unui barbat de 40-50 de ani, dar starea avansata de putrefactie nu le ofera alte indicii. Imaginea barbatului a fost transmisa catre toate posturile de politie din judet insa, cel putin deocamdata, nimeni nu a anuntat vreo disparitie. Este de asteptat ca specialistii criminalisti sa incerce sa faca portretul robot, cu ajutorul calculatorului, al persoanei gasite, insa acest lucru va mai dura. Trupul neinsufletit a fost transportat la morga si primele concluzii indica faptul ca omul s-a inecat.

Sursa: lugojinfo.ro

Comentarii

comentarii