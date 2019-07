Din ce în ce mai puțini cerșetori în Timișoara

În ultima perioadă, cerșetorii au intrat, din nou, în atenția polițiștilor locali. Aceștia au început să plece din intersecții și să se stabilească pe arterele cu magazine, unde agasează persoanele care ies de la cumpărături. În primele șase luni ale anului 2019 au fost identificați 454 de cerșetori și oameni ai străzii, cu 30 mai puțini față de anul trecut.

Astfel de persoane au fost depistate pe străzile C. Brediceanu, C. Aradului, C. Șagului, Gen. Dragalina, Gh. Lazăr, L. Rebreanu, în Parcul Dacia, în Parcul Catedralei, dar și în Piața 700, Piața Traian, Piața Libertății, Unirii și Victoriei. Poliția Locală Timișoara a acționat pentru preluarea lor din stradă și predarea către serviciile sociale în vederea luării măsurilor legale de reintegrare.

Autoritățile recomandă cetățenilor să nu le ofere bani cerșetorilor deoarece în acest fel sunt menținuți în stradă. Poliția Locală Timișoara consideră că scăderea numărului de astfel de persoane de la an la an se datorează patrulărilor efectuate permanent de polițiștii locali, un important aport având și cetățenii. Persoanele care observă astfel de persoane, pot semnala cazurile la numerele de telefon 0256.968 sau 0256.246.112.

