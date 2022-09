Dintre cele 87 de adăposturi civile din Timișoara, 46 au fost intabulate, dar 40 rămân cu situație juridică „mai complicată”

Cosmin Tabără, viceprimar al Timișoarei, a reluat miercuri, 28 septembrie, problema adăposturilor de protecție civilă din Timișoara, subiect dezbătut în mod special la începutul războiului din Ucraina. Noutatea ar fi că 46 dintre acestea au fost acum intabulate. Altele 40, însă, rămân cu situația juridică „mai complicată”. În rest, ar mai fi unul cu toate actele în regulă, dar și altele cinci care… există doar în acte.

„De drept, există 92 de adăposturi publice de protecție civilă cuprinse în HG 977/2002. În fapt, există 87 de astfel de adăposturi, dintre care doar pe unul l-am găsit cu situația juridică clarificată, atunci când am venit în Primăria Timișoara. Adăposturile civile nu au reprezentat o prioritate pentru administrațiile precedente, pentru că nu aduceau capital politic. Câți dintre noi ne-am gândit la siguranța cetățenilor în situațiile speciale? E o întrebare retorică pe care, înainte de toate, mi-o adresez atât mie, apoi și celorlalți colegi și nu doar din prisma războiului din Ucraina”, spune Tabără, la modul general.

La modul particular, acesta prezintă și ultimele noutăți: „Imediat, ce Primăria Municipiului Timișoara a semnat contractul cu o societate comercială specializată în cadastrare, am solicitat ca în 46 de adăposturi civile să se desfășoare măsurători topografice, iar la acest moment toate acestea se află în curs de intabulare. Asta ne permite să facem primul pas spre a investi în recondiționarea lor. La finele anului trecut, am prevăzut o sumă în buget special pentru asta. Situația juridică a celorlalte 40 de adăposturi este mai complicată pentru că au fost introduse în părțile comune ale imobilelor care le dețin. O problemă rezolvabilă, dar care necesită timp”.

„Noi, cei care vremelnic administrăm Timișoara, avem obligația să privim lucrurile la modul realist pentru că dezastrele nu pot fi prevăzute, dar putem să fim pregătiți pentru a le gestiona”, conchide viceprimarul liberal.

