Dominic Fritz a anunțat demisa lui Bogdan Nanu din funcția de director Colterm, după ce acesta a recunoscut că are o condamnare penală

Primarul Dominic Fritz a anunțat, vineri, că Bogdan Nanu și-a dat demisia din funcția de director general interimar al Colterm. Numit în 27 ianuarie la conducerea companiei de termoficare, Nanu a fost nevoit să demisioneze după ce presa a dezvăluit că a fost condamnat penal pentru infracțiuni financiare.

”În această dimineață am avut o întâlnire cu Bogdan Nanu care m-a informat că și-a prezentat demisia din funcția de director general interimar Colterm.

L-am cunoscut pe Bogdan Nanu după ce am devenit primar, când s-a oferit să ajute în situația incredibil de dificilă pe care am găsit-o la Colterm. Prestația lui profesională în ultimele luni a fost ireproșabilă. A venit cu soluții atunci când căldura în oraș era să se oprească pentru că Colterm nu a putut să-și plătească facturile. A început procedura de concordat preventiv care ar putea să salveze compania de la insolvență și faliment. A reușit să reclădească încrederea creditorilor. Îi mulțumesc pentru asta.

Dar revelațiile despre greșelile pe care le-a făcut acum 20 de ani, greșeli din domeniul în care acum profesează, au compromis tocmai încrederea pe care a construit-o. Am aflat, cu aceeași consternare ca și voi, din presă de acest trecut al lui Bogdan Nanu.

El a plătit pentru greșelile lui și a învățat din ele. Dar, indiferent cât de profesionist și de bună credință este, nu mai există credibilitatea necesară pentru a fi la cârma procesului de schimbare de care este nevoie. El este conștient de asta.

Tocmai pentru că sunt atât de multe umbre și îndoieli în jurul companiei Colterm, ea trebuie condusă de un profesionist deasupra oricăror umbre și îndoieli”, a declarat primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Conform acestuia situația actuală a societății de termoficare este extrem de periculoasă pentru viitorul Timișoarei.

”O spun foarte răspicat: procedura de concordat preventiv, soluția pe care pregătit-o Bogdan Nanu, trebuie să meargă înainte, indiferent cum se numește directorul.

Concordatul este un contract negociat cu creditorii principali care ne va permite eșalonarea datoriilor de 310 milioane de lei ale societății de termoficare.

Fără concordatul preventiv Colterm poate să intre în orice zi în insolvență, situație care ar afecta încălzirea și apa caldă în 50.000 de gospodării, spitalelor și școlilor din Timișoara.

Municipiul Timișoara are datorii la Colterm de peste 160 milioane de lei. Dacă Colterm intră în insolvență, conturile noastre pot fi blocate, ceea ce ar înseamnă că multe investiții și servicii publice s-ar opri. Dacă pică Colterm, pică și Primăria Timișoara.

Iar asta nu voi permite și de aceea avem nevoie de acest concordat. Nu voi mai permite nici ca finanțele Primăriei Timișoara să fie în continuare ținute ostatice de o singură companie în subordinea ei.

Dacă Colterm reușește să încheie concordatul cu creditorii, va avea timp 3 ani pentru a găsi o cale spre profitabilitate.

La sfârșitul săptămânii viitoare, se va încheia licitația pentru firma care va însoți și monitoriza negocierile pentru o ieșire din criză prin concordat, proces în care compania se angajează la un plan ambițios de restructurare.

Eu sunt ferm convins că se poate. De aceea voi propune Consiliului Local încheierea unui acord și cu Banca Mondială, cu care am negociat în ultimele luni un pachet de consultanță pentru o nouă strategie de energie și termoficare pentru Timișoara.

Suntem intransigenți, dar, în același timp avem o responsabilitate uriașă pe umerii noștri, aceea de a asigura căldură și apa caldă pentru oraș.

Pentru toți cei care încearcă să profite de această situație politic, am un mesaj simplu: vom continua să oprim robinetele de bani.

Să nu fim naivi: nu este întâmplător că revelațiile au ieșit la iveală tocmai cu o zi înainte să propună Bogdan Nanu consiliului de administrație desființarea a două posturi de conducere. Urmează să tăiem robinetele de bani și evident că rezistența celor care au profitat până acum este uriașă și brutală.

Și o spun cât de clar se poate, dacă consiliul de administrație nu va implementa măsurile de restructurare în conducerea Colterm și dacă nu va continua demersurile pentru încheierea unui concordat, în bună credință, nu voi ezita să propun Consiliului Local dizolvarea imediată a consiliului de administrație”, a declarat Fritz

Joi, Bogdan Nanu a reacționat și el, printr-o postare pe pagina de facebook a Colterm, spunând ca a plătit pentru ceea ce a făcut, însă nu preciza faptul că demisionează din funcția de director general.

Avand în vedere materialele din mass media locala, aparute in ultimele zile, directorul general COLTERM S.A., Bogdan Nanu, doreste sa faca urmatoarele precizari:

“În urmă cu peste 20 de ani, când aveam 24 de ani, am avut prea devreme o funcție de conducere unde am făcut greșeli manageriale, din naivitate, lipsă de experiență și, poate și din aroganță juvenilă. Am plătit și financiar și în fața legii, și am învățat din această experiență. Înțeleg de ce acest episod din trecutul meu stârnește dezamăgire și îmi pare nespus de rău. Deși nu mă definește ca om și ca profesionist, cred că lecția învățată la început de drum m-a ajutat să urmăresc cu mai mare determinare și pasiune activitatea mea profesională de 17 ani, în consultanță și managementul financiar. Obiectivul meu principal ca director general este acela de a implementa concordatul preventiv, singura soluție viabilă capabilă să scoată COLTERM din pericolul de insolvență. M-am implicat pentru că am convingerea că pot să ajut Colterm iar acest lucru o va dovedi doar timpul. Nu fac parte din nici un grup de interese și nu urmăresc altceva decât misiunea care mi-a fost încredințată, aceea de redresare a companiei de termoficare timisorene,,.

Directorul adjunct Emil Șerpe va conduce, interimar, compania Colterm până când Consiliul de Administrație va numi un alt director general.

Comentarii

comentarii