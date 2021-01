Dominic Fritz anunță schimbări la Primăria Timișoara

Al doilea viceprimar al Timișoarei, ales, cel mai probabil, săptămâna viitoare. Noul city-manager, deja ales, aproape anunțat. Schimbare la conducerea Biroului Salubrizare. La Teatrul German, poate reveni fostul director Vărșăndan

În conferința de presă din 12 ianuarie, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat mai multe schimbări în municipalitate: una deja efectuată, una stabilită, dar încă neanunțată, iar alta programată pe săptămâna viitoare. O alta nu aparține primarului, ci a fost decisă de instanțe: demiterea din 2017 a directorului Teatrului German din Timișoara nu a fost corectă, iar procesul de evaluare al planului său de management va fi făcut de administrația Fritz.

Prima decizie despre care a vorbit Fritz a fost cea a instanțelor, care fac ca fostul director al Teatrului German să poată să își continue mandatul întrerupt în 2017. „A fost un proces între fostul manager al teatrului german, un conflict juridic mare. Primăria municipiului a pierdut acest proces, am decis să nu facem recurs. Asta înseamnă că putem avea finalizarea evaluării proiectului de management al domnului Vărșăndan, vom încheia procesul de evaluare început din 2017, așa cum a decis instanța. Teatrul German trebuie să iasă din blocajul care l-a distrus în ultimi trei ani. M-aș bucura ca domnul Vărșăndan să facă parte din această schimbare”, a spus primarul.

Despre prima decizie a sa, cea deja stabilită, de la Biroul Salubrizare, Fritz a menționat: „Șeful interimar al biroului de salubrizare a fost schimbat, a venit domnul Andraș, care a lucrat în primărie. Ați observat că am făcut câteva schimbări de personal. În acest caz, vreau să mă asigur că tot ce ține de deszăpezire se desfășoară bine. Mai mult, vreau să punem în aplicare toată viziunea noastră care ține și de reciclare și de economia circulară, vrem mai mult decât doar curățenie”.

Despre noul city-manager (administrat public – n.r.), care deja se știe că a câștigat concursul, dar urmează să fie fi anunțat, primarul a spus: „Încă nu am semnat contractul, am găsit un om fantastic, vine din mediul privat. O să ne ajute și pe partea de buget și finanțe, mai mult o să vă spun când am semnat contractul”.

Al doilea viceprimar, după toate calculele, Cosmin Tabără, va fi ales cel mai probabil săptămâna viitoare. „După o Hotărâre de Guvern din octombrie, nu putem să votăm viceprimarul până nu toți membrii sunt validați. Între timp, domnul Răducanu a fost ales în Senatul României, iar ieri s-a validat și ultimul consilier, cel care îi ia locul. Procedura de validare mai prevede câteva zile pentru contestații, iar dacă trecem și de asta, săptămâna viitoare, noul consilier poate să depună mandatul și să votăm viceprimarul. Am avut discuții cu Cosmin Tabără, în care l-am asigurat nu doar că are toate voturile necesare, ci că va avea și un mandat puternic susținut”, a mai spus Fritz.

