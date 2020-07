Dominic Fritz, candidatul USR PLUS la Primăria Timișoara: ”Timișoara arată ca un calculator defect. Domnul Robu s-a comportat, mai degrabă, ca un director de muzeu decât ca un primar”

Dominic Fritz, candidatul USR PLUS la Primăria Timișoara: ”Timișoara arată ca un...

„Revoluția de bună guvernare” anunțată de candidatul alianței USR PLUS la Primăria Timișoara, Dominic Fritz, mai are un punct. În conferința de presă din 15 iulie, desfășurată la intersecția străzilor Traian Lalescu și Plautius Andronescu, lângă Facultatea de Educație Fizică și Sport, Fritz a vorbit despre un alt proiect îndrăzneț pe care îl promite dacă va ajunge primar: digitalizarea administrației publice locale.

Și de această dată, useristul a vorbit despre lipsurile administrației Robu: „România este una dintre țările cu cea mai mare viteză a internetului, în lume. Pe de altă parte, într-un index al Comisiei Europene a serviciilor publice digitale, România se află pe ultimul loc… O mare contracție! O altă contracție: în Timișoara se produce software pentru cele mai avansate sisteme de vehicule sau drone. Practic, toate dronele… sau cele mai avansate au un creier dezvoltat aici, în Timișoara. Pe de altă parte, avem o primărie în care lucrurile funcționează ca acum 20 de ani. Viziunea noastră este să dezvoltăm acest capital pe care îl are România – capital de talent, capital de experiență, capital al unei infrastructuri… internet cu viteză mare… o autostradă puternică digitală –, să transformăm acesta într-un avantaj și pentru cetățeni. Viziunea noastră este să ne folosim de această autostradă foarte, foarte bună în România, autostrada digitală, și cu o mașină bună în administrație. Deocamdată, administrația se folosește de această autostradă digitală, mai degrabă, cu o rablă. Noi vrem să punem o limuzină de lux pe autostrada digitală în România”.

În domeniul digital, mai spune Fritz, diferența României față de Occident poate fi recuperată mult mai repede, „cu viziune, nu cârpeli”. În această privință, „neamțul” spune că USR a arătat disponibilitate încă de la început, dând exemplele guvernării lui Dacian Cioloș, prin campania de „tăiat hârtii” și legea USR care pune în aplicare principiul „o singură dată”, referitor la documentele depuse de cetățeni către instituțiile publice într-un singur exemplar, fără a mai fi nevoie de copia aceluiași act pentru eliberarea mai multor avize, adoptată luna trecută de Parlament. Pe lângă acestea, useristul a amintit și altele, mai vechi, precum eliminarea ștampilării documentelor, atunci când nu este expres nevoie, și publicarea salariilor funcționarilor publici.

„După cum vedeți aici, am venit cu două obiecte: un obiect muzeal (un calculator «defect» – n.r.) și obiect al viitorului (o tabletă – n.r.). Am adus astea pentru că trebuie să ne fie clar că în domeniul digitalizării, Timișoara arată așa (arătând spre calculator – n.r.). Domnul Robu s-a comportat, mai degrabă, ca un director de muzeu decât ca un primar. Unii spun despre administrația lui «Măcar a făcut ceva»… în domeniul digitalizării chiar nu a făcut nimic. Pagina web a primăriei este exact aceeași pagină de acum 18 ani. S-a făcut în 2002 și acest calculator tot din 2002 este. Asta este starea tehnologiei în Primăria Timișoara!”, a spus Fritz.

„Monitorul Primăriei… îl știm, chiar dacă nu îl citim. Este un PDF alb-negru. Este așa cum mi-au povestit oamenii că era «Scânteia» în alte vremuri: cu articole ample și fără substanță și cu fotografia «iubitului conducător» pe fiecare pagină. Lipsește o listă cu proprietăți, tot digital, nu știe nici Primăria ce clădiri sau apartamente are. S-a lansat o aplicație în 2018, a funcționat vreo șase luni. Sunt multe sesizări care s-au făcut și nu au ajuns nicăieri… au fost ignorate. Multe sesizări au apărut ca rezolvate, dar problema respectivă, în lumea reală, nu s-a rezolvat. Totuși, domnul Robu susține că a realizat un fel de smart-city, pentru că putem să plătim parcarea prin SMS. Felicitări pentru această realizare… chiar dacă cei care vin din străinătate, care nu au număr de telefon din România, nu pot să plătească prin SMS. S-a mai lăudat cu parcarea smart de la Modex… nici acolo nu funcționează, tot timpul arată un loc sau două libere în parcare, iar stâlpul de internet wireless din Piața Victoriei nu funcționează. După opt ani de administrație Robu, în domeniu digitalizării nu s-a întâmplat nimic. Asta este un lucru grav, pentru că am pierdut o parte din progresul pe care am fi putut să îl facem. Opt ani în domeniul tehnologiei înseamnă o eternitate.”, a mai completat acesta.

„Scopul este să facem viața mai ușoară pentru cetățeni și să profesionalizăm administrația publică”, spune Fritz. Pentru a-l duce la îndeplinire, USR PLUS are un plan pe patru piloni: „prevenirea risipei și corupției prin transparență”, „respect pentru timpul și banii timișorenilor prin debirocratizare”, „implicarea cetățenilor în deciziile important” și „gestionarea automatizată a vieții urbane”. Pentru a nu fi înțeles greșit, useristul a ținut să menționeze că toate procesele pe care vrea să le digitalizeze vor fi, în continuare, disponibile și „pe hârtie”.

Primul din cele patru puncte din acest plan a fost prezentat astfel de Fritz: „Vrem o primărie de sticlă, cea mai transparentă primărie din toată România”. În acest sens, useristul vrea ca pe site-ul primăriei să apară toate lucrările, cheltuielile, proprietățile municipalității, salariile angajaților, o hartă cu toate lucrările, toate sesizările depuse de cetățeni, dar nu numai. Primul lucru promis de acesta ar fi o „declarație de avere a primăriei”, în care să apară toate imobilele, mașinile și bunurile deținute. În plus, el promite că vor fi publice și toate contractele primăriei, acordurile cadru și caietele de sarcini de la achizițiile publice. O idee ar mai fi și o aplicație prin care să se poată urmări „drumul” prin primăriei al unei cereri. Transparența promisă de Fritz ar urma să fie un fel de reflector. „Acolo unde este lumină, nu se fură. Se fură doar în întuneric”, spune acesta.

În privința debirocratizării, candidatul alianței USR PLUS la Primărie dorește un serviciu online în care fiecare timișorean să își poată face un cont, pentru a putea rezolva de la distanță toate problemele în care are de-a face cu municipalitatea. „Asta însemnă că trebuie să depuneți un act oficial o singură dată”, promite Friz, promițând că acolo vor exista toate formularele necesare, precompletate. „Numai prin digitalizare putem reduce cheltuielile de funcționare cu 10%”, anticipează acesta.

Despre al treilea punct a vorbit Dan Reșitnec, candidat al alianței la Consiliul Local Timișoara. Planul acestuia de a implica cetățenii în decizii a fost prezentat astfel: „Ce se întâmplă acum este că porniți, de multe ori, spre lucru dimineața și vă treziți cu un șantier deschis peste noapte în zonă, sau vă treziți că se taie un nou șir de copaci… cum s-a întâmplat chiar ieri pe Constantin Prezan, fosta Lidia, unde a intrat strada în modernizare și au început să fie doborâți copacii, unul câte unul. Imaginați-vă ce ar însemna să fii informat din timp că se oprește apa sau electricitatea.(…)

Ce vă propunem noi? În primul rând, cetățenii vor putea să dea calificative cu privire la calitatea serviciilor publice: dacă funcționarii fost respectuoși, dacă au putut să rezolve problemele fără niciun efort suplimentar. Primăria trebuie să fie un suport pentru cetățeni și să își ajusteze serviciile în funcție de nevoile cetățeanului”. În plus, acesta dorește un registru cu toate ONG-urile, asociațiile cetățenești și cetățenilor interesați de anumite subiecte. Cei de pe listă ar trebui să fie consultați prima dată. „Primăria trebuie să coboare din turnul de fildeș și să își îndrepte fața către nevoile cetățenilor”.

A treia propunere a lui Reșitnec, despre care spune că este o propunere a USR încă din 2017, este bugetul participativ: „Cetățenii să decidă cum se vor investi 5% din bugetul alocat investițiilor de Primărie. Este vorba, după bugetul de anul acesta, de 18 milioane de lei, anual, pe care cetățenii vor decide cum să fie investiți”. Acest lucru ar urma să se desfășoare în trei faze: depunerea propunerilor de către oricine, trecerea prin comisia tehnică a primăriei și intrarea în faza a treia, unde toți cetățenii le vor putea vota pe cele considerate eligibile după a doua etapă. Celor mai votate le va fi asigurată finanțarea. Modele de buget participativ, spune Reșitnec, au fost adoptate la Cluj-Napoca și Oradea, dar nu numai.

Ultimul punct din planul USR PLUS a fost abordat de Vlad Boldura. „Transformarea Timișoarei într-un smart-city adevărat”, spune acesta, înseamnă sisteme digitale de trafic management, transport în comun, clădiri istorice, iluminat public și gestionarea deșeurilor. „Din fericire, aici, la Timișoara, avem foarte multe resurse pe care le putem folosi ca să ardem etape pentru a deveni un smart-city, nu în zece ani, ci într-un singur mandat”. Pe această cale, consideră acesta, se pot folosi fonduri din programul POR dedicate nișei de orașe inteligente, dar și, „poate cel mai important”, resursele umane.

