Dominic Fritz nu exclude negocieri între USR PLUS și aleșii locali de la PSD sau Pro România

Negocierile dintre USR PLUS și PNL pentru guvernarea locală și județean în Timișoara, respectiv în Timiș, au intrat astăzi în impas. Dominic Fritz și Alin Nica au prezentat, în timpul conferinței de joi, la care se presupunea că vor anunța rezultate – inclusiv viceprimarii Timișoarei și vicepreședinții CJT –, două variante diferite pentru a explica blocajul apărut.

În timp ce Fritz spune că PNL nu s-a ținut de cuvânt și, cu doar câteva minute înainte de a face anunțurile, a decis să renunțe la numirea viceprimarilor și vicepreședinților, Nica reclamă faptul că cei de la USR PLUS sunt cei care, de fapt, se grăbesc prea mult în stabilirea funcțiilor de conducere. La mijloc au apărut și declarațiile deputatului userist Cătălin Drulă, cel care, miercuri, a declarat că delegația PNL a intrat la negocieri cu gândul de a stabili prima dată funcțiile, nu proiectele.

Ca urmare a eșecului – cel puțin temporar – al negocierilor, Fritz a stabilit la trei ore după conferința de presă de la ora 13.00, o întâlnire cu jurnaliștii în care și-a prezentat punctul său de vedere. Între timp, prin intermediul paginii sale de Facebook, acesta anunța și că dă un ultimatum, până luni seară, pentru ca Alin Nica și PNL să își arate clar intențiile. La ora 16, noul primar al Timișoarei a spus că a primit „o lecție despre cum funcționează politica”, în cuvintele sale.

În primul rând, a spus Fritz, trebuie avută în vedere controlarea pandemiei de COVID-19. „Suntem aproape de a depăși pragul de 3 infecții la 1.000 de locuitori. Cel mai probabil, acest lucru se va întâmpla mâine, vor fi și noi măsuri. Astăzi a fost ziua cea mai neagră pentru Timișoara, este destul de nasol. Din păcate, această pandemie va fi cu noi pentru încă câteva luni. Trebuie să facem totul posibil acum”, a spus noul primar al Timișoarei, care va fi, cel mai probabil, învestit marțea vitoare.

„Povestea” negocierilor a fost prezentată astfel de userist: „Vineri, am avut prima întâlnire – nouă oameni de la USR PLUS, nouă de la PNL –, într-o clădire UVT, un cadru neutru de negocieri. Înțelegerea era că o să vorbim la pachet despre Consiliul Local Timișoara și Consiliul Județean. Cadrul a fost că vorbim despre principii de guvernare: transparență, competență, proiecte comune și despre majoritățile exprimate în prima ședință a Consiliului Județean și Consiliului Local pentru vicepreședinți și viceprimari. Am spus, și noi și PNL, că nu o să negociem cum s-a mai făcut, cu alte funcții sau directori. Am spus din start: noi vrem o majoritate stabilă care să se manifeste în alegerile pentru viceprimari și vicepreședinți”.

Potrivit lui Fritz, luni s-a discutat despre proiectele de la Consiliul Județean, iar miercuri despre cele locale ale Timișoarei, marți fiind doar scurte discuții despre celelalte localități din județ. „Am constatat că marea majoritate a proiectelor PNL se suprapun cu proiectele USR PLUS. Am considerat că putem merge înainte”.

„Începând de luni, am stabilit că vom avea câte un vicepreședinte și viceprimar. Chiar am întrebat dacă PNL are o propunere – domnul Nica mi-a transmis un nume, mi-am dat acordul – a fost una oportună. Apoi, urma ca astăzi să ne întâlnim din nou, să consacrăm acest parteneriat, un pact, protocol, pe care îl și semnăm, în care vorbim despre aceste proiecte și principii”, a adăugat primarul ales al Timișoarei. Comunicatul și textul pactului i-au fost trimise lui Fritz de către Nica, pe WhatsApp, în noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 24.00.

A doua zi, la prânz, „cu 5 minute înainte de a ieși la presă”, spune useristul, Alin Nica ar fi zis că de fapt nu a primit un mandat din partea Biroului Politic Județean să vorbească despre viceprimari și vicepreședinți și ar fi propus semnarea pactului doar pentru proiecte, urmând ca după alegerile parlamentare să se stabilească și celelalte nume. „Asta nu este deloc o opțiune. Am nevoie de doi viceprimari săptămâna viitoare, suntem în această criză, am nevoie de o primărie funcțională, nu pot să mă joc jocuri politice”.

În timp ce Nica i l-ar fi propus pe Cosmin Tabără drept viceprimar al Timișoarei, Fritz spune că el încă nu venise cu un nume concret pentru a ocupa celălalt post pentru care consilierii locali ar fi trebuit să își dea votul. La CJT, el l-ar fi propus, evident, pe Cristian Moș, cel care a și candidat pentru președinția consiliului, din partea USR PLUS.

Cu această ocazie, Fritz a recunoscut: „Am mers în aceste negocieri, cu o anumită reținere. Am luptat împotriva unui primar PNL. Au fost în ultimii 8 ani niște derapaje serioase, susținute și de PNL, de aia am mers cu această reținere. Trebuia să negociem cu PNL-ul care tocmai a pierdut alegerile la Timișoara. Chiar m-am bucurat că am găsit un partener deschis, dornic de a face lucruri bune pentru Timișoara și Timiș. Până azi-dimineață, mi s-a părut chiar necesar (parteneriatul – n.r.). Să intri într-o negociere și să spui asta cu cinci minute înainte îmi dă multe semne de întrebare. Încă sunt încrezător că putem ajunge la o concluzie pentru Timișoara și timișoreni. Noi suntem cei care își doresc un altfel de politică, pe principii, dar sunt unii care nu vor să se schimbe lucrurile. (…) Vreți să faceți parte din acest nou început, din «revoluția bunei guvernări», sau vreți să continuați cu aceleași metehne cu care ați pierdut alegerile la Timișoara?”.

Lui Fritz îi este frică să nu fie vorba despre un joc la nivel național, tranșat și la Timișoara. „Alin Nica trebuie să se decidă dacă vor să joace meciurile din București, cu toate mizeriile lor. De ce am primit pe 27 septembrie un vot de încredere din partea timișorenilor și timișenilor? Nu se face așa ceva! Am un semn de întrebare”, a spus acesta. Jocurile ar avea legătură cu „niște nemulțumiri despre această ceartă de ieri, cu votul în parlament, acuzații false către USR”, mai consideră proaspăt-alesul primar.

În cazul în care eșuează complet negocierile cu PNL, Fritz, „lovit de realitatea aritmetică” va trebui să caute alternative. El nu exclude inclusiv negocieri cu aleșii de la PSD sau Pro România, cele două formațiuni fiind singurele care intră alături de USR PLUS și PNL atât în Consiliul Județean, cât și în cel local. „În momentul ăsta, este în mâinile domnului Nica dacă vrea ca PSD sau Pro România să intre la guvernare, să aibă un viceprimar sau vicepreședinte. (…) Bineînțeles că o să încep să vorbesc cu toți cei care au fost votați. O să analizez situația luni seară (după primirea răspunsului de la Nica – n.r.)”.

În încheiere, Fritz a spus: „Sper că va fi soare în acest weekend la Dudeștii Noi și o să putem reîncepe o discuție politică. Noi, la USR PLUS, suntem în stare să ne rezolvăm singuri problemele, nu trebuie să vorbim cu mami sau cu tati la București”. Întrebat dacă va mai merge sâmbătă la învestirea lui Nica, noul președinte anunțând că doar Fritz e invitat, între timp fiind stabilit că va veni și Ludovic Orban, primarul ales al Timișoare a spus: „Încă nu mi-am verificat agenda pentru sâmbătă”.

Comentarii

comentarii