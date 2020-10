Dominic Fritz vede perspectivele: Timişoara are mult mai mult de oferit decât multe oraşe din Germania

Noul primar ales al Timişoarei, Dominic Fritz, le cere timişorenilor să depăşească acel complex de inferioritate care spune că oraşul ar fi „ceva de rangul doi”, comparativ cu Germania.. El subliniază că alegerea Timişoarei şi renunţarea la o carieră în administraţia germană este un pas înainte, nicidecum unul în spate.

„Am venit în primul rând ca să devin primar şi mi se pare că întrebarea asta se naşte dintr-un complex de inferiroritate, cum că Timişoara ar fi cumva de rangul doi, că e mai frumos la Berlin în administraţia publică, şi că e un pas înapoi să fi primarul Timişoarei. Pentru mine e o onoare uriaşă şi o provocare uriaşă să fi primarul oraşului. Timişoara are mult mai multe de oferit decât multe oraşe din Germania, deci pentru mine a fost un pas înainte să mă arunc în această cursă şi nu un pas înapoi”, a declarat Fritz, la Digi 24.

Cererea cetăţeniei române e următorul pas normal, spune Fritz, el insistă că nu a putut cere acest statut pentru că a făcut naveta între Timişoara şi Berlin şi nu a avut o permanenţă de patru ani aici.

„Nu trebuie să mă încăpăţânez şi să mă folosesc de valoarea simbolică a faptului că nu am cetăţenia română şi am doar cetăţenia germană. Eu, ca primar al Timişoarei, fac parte din comunitatea politică română şi cred că e normal şi frumos să să îmi arăt loialitatea mea faţă de statul român şi cerând cetăţenia română. Nu toţi înţeleg de ce nu o am acum, au fost foarte multe fake news de genul. Nu o am în acest moment pentru că nu am stat patru ani permanent aici, făcând naveta între Timişoara şi Berlin, şi doar după patru ani pot să fac această cerere. A doua campanie va fi cu cetăţenie română”, a mai spus Fritz.

