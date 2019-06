Donează sânge la spitalul din Reșița și abonamentul la Custom 2019 va fi la jumătate de preț

Organizatorii Custom Reșița Festival au încheiat un parteneriat cu Spitalul Județean Reșița, prin care donatorii de sânge primesc 50% reducere la cumpărarea abonamentelor pentru festival, bilete care se găsesc la Primăria Reșița începând de luni, 10 iunie 2019.

Astfel, abonamentul care costă 250 lei va fi doar 125 lei.

Despre noua colaborare, Spitalul Județean Reșița, prin Waldemar Murgu, Managerul Spitalului Județean de Urgență Reșița, spune: „Împreună cu personalul Centrului de Transfuzie Sanguină Reșița, am demarat o campanie în vederea atragerii donatorilor de sânge. În această acțiune, Spitalul Județean de Urgență Reșița beneficiază și de sprijinul Primăriei Municipiului Reșița, care a înțeles să se implice, oferind la vânzare 100 de bilete la Festivalul CUSTOM Reșița, la jumătate de preț, persoanelor care vor dona sânge pentru pacienții spitalului. Mulțumesc, pe această cale, atât Primăriei Reșița, cât și potențialilor donatori, care, înainte de toate, sper să realizeze că prin gestul lor pot salva o viață!”

Cele trei zile de festival, 5-7 iulie, adună pe scenă unii dintre cei mai renumiți artiști internaționali din lumea pop-rock-ului, precum John Newman, The Rasmus, Uriah Heep, U.D.O, Doro, Massive Wagons, Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra. Mai mult, în Poiana Golului cântă și trupe românești și din Republica Moldova consacrate, dar și abia înființate: Alternosfera, Altar, Dimitri’s Bats, Melting Dice, Alex Calancea & Lupii, Adam’s Nest, Rockabella, Baby Elvis, Multiverse, The Road Band feat. Dean Bowman, Camera 101, byron, Celelalte Cuvinte și Gândul Mâței.

„Custom Reșița va fi o revelație într-un spațiu care va aduce aproape comunități, oameni diferiți, multă muzică și ateliere pentru copii și adulți care vor să scape pentru un weekend de problemele zilnice. Va fi mai mult decât un eveniment – va fi o stare de spirit în care vechiul și noul se vor îmbina armonios, demonstrând că faliile între generații nu trebuie să existe” – transmit și organizatorii festivalului.

Comentarii

comentarii