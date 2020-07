Dr. Virgil Musta, anunț îngrijorător: “O persoană care s-a vindecat de coronavirus se poate reinfecta cu o mutaţie a acestuia, dacă mutaţia este majoră”

Faptul că virusul SARS-COV2 suferă mutaţii poate influenţa în mai multe feluri evoluţia bolii, a contagiozităţii, cu condiţia ca aceste mutaţii să fie majore, a spus medicul Virgil Musta într-o intervenţie la România TV.

“Faptul ca virusul sufera mutatii poate influenta in mai multe feluri evolutia bolii, contagiozitatii, poate influenţa modul de imunizare în această boală, modul de transmitere. În consecinţă, mutaţiile îngreunează puţin lupta noastră cu virusul. După părerea mea, sunt mutaţii minore, dar oricând pot apărea şi mutaţii majore, care să aducă modificări în patogenia bolii”, a precizat medicul timişorean.

Referitor la posibilitatea de reinfectare cu o mutaţie a virusului, medicul Virgil Musta a precizat că o persoană care a fost deja infectată cu coronavirus şi s-a vindecat se poate reinfecta cu o mutaţie a virusului, dacă această mutaţie este una majoră: “S-ar putea ca virusul sa fie recunoscut ca un virus nou si atunci nu ai anticorpi, daca este o mutatie majora”.

Explicaţia medicului Virgil Musta vine în contextul în care dr. Adrian Streinu Cercel a declarat că virusul SARS-CoV-2 nu va ieşi prea curând din circulaţie, din cauza faptului că a suferit 28 de mutaţii.

“Acest virus SARS-CoV-2 nu are de gând să iasă prea curând din circulaţie – nivelul mare de mutaţii pe care a început să şi-l dezvolte. Chiar în această dimineaţă am citit un articol care urmează să fie rapid publicat, cu multitudinea de mutaţii pe care le are la nivel de structură de spike, peste 38 de variante, care se pare că asociază un grad de infectivitate şi de severitate mai mare bolilor pe care le induc”, a declarat Dr. Adrian Streinu-Cercel, citat de Agerpres.

