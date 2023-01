Dramă, comedie, thriller…! Programul săptămânii 18 – 22 ianuarie, la Cinema Victoria din Timișoara

Dramă, comedie, thriller, romance…, în această, săptămână, la cinema Victoria din Timișoara, programul este plin de noutăți cinematografice! Începem cu cea mai entuziasmantă: startul colaborării cu Cinemateca TIFF. Gândită ca o continuare a Festivalului Internațional de Film Transilvania pe parcursul anului, la Cinema Victoria din Cluj, cu proiecții de filme din festival care nu au parte de o lansare în cinematografe, Cinemateca TIFF va ajunge de acum înainte și la Cinema Victoria din Timișoara! Începem duminică, 22 ianuarie, la ora 17:00, cu o proiecție unică a filmului EVERYTHING, EVERYWHERE, ALL AT ONCE, recent premiat la Golden Globes și cu mari șanse la Oscar.

Deschidem porțile miercuri tot cu o noutate pe ecranul nostru: UN BĂRBAT PE NUME OTTO. Emoționanta și amuzanta poveste a bărbatului morocănos, interpretat de Tom Hanks, care nu mai vede un scop în viață după pierderea soției are la bază bestsellerul „Un bărbat pe nume Ove”.

În dreptul premierelor, trecem și așteptatul TAXIMETRIȘTI al lui Bogdan Theodor Olteanu. Vineri, poți face o tură de noapte prin București, alături de taximetriștii Lică, Liviu și clienții lor – de la tineri petrecăreți și corporatiști, la vedete sau chiar interlopi.

Noutățile nu se opresc aici! Duminică, #VinoLaVictoria să vezi în avanpremieră HOLY SPIDER, thriller-ul lui Ali Abbasi despre un criminal în serie care ucide lucrătoare sexuale în Iran. Cazul este investigat de jurnalista Rahimi, interpretată de Zar Amir-Ebrahimi – cea mai bună actriță la Cannes și la Sevilla în 2022.

Tot pentru prima dată proiectăm și OMUL LUI DUMNEZEU – filmul Yelenei Popovic despre Sfântul Nectarie de la Eghina, exilat, umilit și condamnat fără proces, dar și PARIS, ARONDISMENTUL 13, o poveste despre intersecțiile multiple dintre prietenie, iubire și dorință, plasată de regizorul Jacques Audiard în Parisul zilelor noastre.

După atâtea noutăți, ajungem în sfârșit și la filme pe care poate le-ai ratat până acum și care vor părăsi foarte curând programul nostru: la cererea publicului, ne mai întâlnim pentru o ultimă dată cu ENNIO Morricone, sâmbătă, și cu împărăteasa Sissi în CORSET, miercuri. Joi, reluăm CONSPIRAȚIE LA CAIRO – excelentul thriller politic al lui Tariq Saleh, în cursa pentru Oscaruri.

Celor mai tineri spectatori ai noștri le propunem să țintească sus, împreună cu ICAR, și să afle despre CALAMITY, COPILĂRIA MARTHEI JANE CANNARY – Cel mai bun film la Festivalul Internațional de Animație de la Annecy, prezentat în parteneriat cu Institut Fr.

