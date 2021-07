Drama unui cântăreț celebru din vestul țării. Gabriel Stoica încearcă să-și găsească mama care l-a abandonat în maternitate

A ajuns celebru iar acum își dorește mai mult decât orice să o întâlnească pe femeia care i-a dat viață. Este povestea cântărețului de muzică populară Gabriel Stoica.

Abandonat de mamă imediat după ce a apărut pe lume, artistul o caută acum fără încetare. Interpretul ascunde o poveste cutremurătoare.

Gabriel Stoica este unul dintre cei mai apreciași artiști de muzică populară din Vestul țării. Are 30 de ani și a fost abandonat încă de la naștere, chiar în maternitate.

„Până la vârsta de 9 ani nu m-a căutat nimeni, nu m-a căutat mama, nu m-a căutat tata, nu m-a căutat un frate. Pur și simplu am înțeles că am fost abandonat. În perioada de Crăciun sau mai ales de sărbători vedeam colindătorii prin comună cum cântă, cum se bucură și, practic, de la ei am învățat să cânt și eu. Prin cântec mi-am alinat dorul de mamă. Practic, am tot bătut la uși, dar n-am găsit nimic, absolut niciun răspuns”, spune artistul.

Prin intermediul Realitatea PLUS, artistul a transmis și un mesaj emoționant pentru mama lui.

„Eu fac toate aceste demersuri pentru a te găsi, mamă dragă! Nu ca să te judec sau a da cu pietre în tine, adică cuvinte grele, doar atâta să știu, că exiști. Eu nu sunt supărat, nu-i chestia că nu te-am iertat vreodată. Sunt trist!”, încheie, cu lacrimi în ochi, artistul.

Mama lui Gabriel Stoica se numește Magdalena Stoica și are 61 de ani. Cu toate acestea, artistul nu a reușit să o găsească.

Sursa: realitatea.net

Comentarii

comentarii