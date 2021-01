Drumul boilor fără trecerea peste centură – un fel de zid între Mexic și SUA! Revolta lui Ioan Sorincău, fostul primar al Moșniței

Ioan Sorincău, fostul primar al localității Moșnița Nouă și directorul executiv al Asociației Comunelor din Timiș, este foarte revoltat că importantul proiect de infrastructură Drumul boilor propus în noua variantă de autoritățile județene și locale nu mai are prevăzută acea trecerea peste centură în varianta de ocolire, ceea ce înseamnă că locuitorii din zonă nu vor mai putea circula și vor fi izolați.

Sorincău este cu atât mai supărat, fiindcă proiectul este în varianta propusă de el, în 2013, atunci când era primar la Moșnița Nouă, dar fără acea necesară trecere peste centură.

”Atunci am fost acolo și știam ce se întâmplă, dar acum ne-am trezit că nu există trecerea peste variantă de ocolire. Atunci am ajuns și în spital, în 2010, din cauza acestui proiect m-am certat cu Costi, fostul președinte al CJT. Acum este o dezvoltare edilitară uluitoare acolo, mai ales de când au fost introduse apa și canalizarea, dar oamenii nu vor mai putea să circule și vor fi izolați.

Drumul boilor este foarte important pentru Moșnița și Bucovăț, dar la fel de important este și pentru Timișoara care în partea de vest nu prea are zonă de agrement și am convenit când am înființat pădurea Bistra să fie o zonă stabilită de agrement pentru partea asta de sus. Trecerea aceea era foarte importantă, fiindcă dacă nu poți să treci nu poți și gata. Acum s-a pus o barieră ca zidul dintre Mexic și Statele Unite pentru cetățenii din zonă”, spune fostul primar al comunei Moșnița.

