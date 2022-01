Drumurile din Timiș, luate la pas și verificate dacă sunt curățate, de vicepreședintele CJT

Vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, Cristian Moș, și-a alocat luni mai multe ore pentru a lua la verificat drumurile aflate în administrarea instituției, pentru a vedea dacă acestea sunt curățate de zăpadă. El a parcurs sute de kilometri și a vizitat bazele de deszăpezire.

Moș a vrut să fie sigur că vremea rece și zăpada nu sunt o surpriză pentru cei care se ocupă de întreținerea drumurilor.

”Îmi pare rău, dar anul acesta trebuie să vă anunț cu regret că n-o să auziți replica: “iarna ne-a luat prin surprindere în Timiș”. Astăzi (n.r. luni) am plecat mai devreme de la birou și am parcurs mai bine de 350 de kilometri prin județ pentru a verifica starea drumurilor județene, dar și starea utilajelor de deszăpezire, stocurile de materiale antiderapante și respectarea orelor de intervenție conform contractelor semnate. Zilele trecute, când a nins prima dată în acest sezon în Timiș, eram în concediu, dar m-am asigurat că în toate zonele din județ s-a intervenit prompt. Nu am fost complet mulțumit de modul în care s-a acționat, de asta, astăzi, am ținut neapărat să ajung la centrele din: Timișoara, Utvin, Sânnicolau Mare, Lugoj, Buziaș și Voiteg.

Meteorologii au emis o informare de lapoviță și ninsori si, începând cu această noapte și până vineri, vremea va deveni foarte rece, chiar geroasă, în timpul nopților și dimineților”, spune Moș.

