După ce a demolat ilegal imobilul de pe Virgil Madgearu 10, Gringo Bivolaru este premiat de Primăria Timișoara cu 85 de metri pătrați de teren… pentru palat

Presiunile asupra celor din Primăria Timișoara încep să se concretizeze după ce imobilul de pe strada Virgil Madgearu nr. 10 a fost demolat de proprietari sub supravegherea atentă a arhitectului, a dirigintelui de șantier și a Direcției de Urbanism a Municipiului Timișoara, a Inspectoratului de Stat în Construcții al Județului Timiș. Deși proprietarul a fost amendat că nu a respectat Autorizația de Construire nr. 1652 din 12.12 2014, lucrările la acest șantier continuă.

”Astăzi, 25 mai 2018 am sesizat telefonic Poliția Locală că se lucrează la șantierul de pe Virgil Madgearu 10. Răspunsul a fost unul scurt, practic năucitor: „Poliția Locală nu mai are competențe în acest caz”. Noi am sesizat atât Direcția de Urbanism cât și Inspectoratul de Stat în Construcții, iar răspunsurile primite ne îndeamnă să suspectăm de lucruri necurate în ceea ce privește acest șantier. Noi am întrebat ce măsuri s-au luat pentru dirigintele de șantier care conform Ordinului M.D.R.T. nr. 1.496/13.05.2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a Diriginților de Şantier are obligația să urmărească ceea ce se întâmplă în șantier. Răspunsul lor a fost unul extraordinar: ”Până la momentul de față nu s-a reținut nici o neconformitate care să necesite sancționarea dirigintelui de șantier”.

Nemulțumiți de răspuns am sesizat serviciul de integritate al Ministerului Dezvoltării, care le-a solicitat in numele nostru să clarifice situația, dar nu am primit răspuns. Cu toate aceste lucrările se desfășoară cu o viteza năucitoare.

În ceea ce privește Direcția de Urbanism a Municipiului Timișoara, răspunsurile primite ne-au ajutat să înțelegem cum funcționează acest sistem. Chiar am primit sfaturi în cazul în care avem suspiciuni. Pentru cei de la Direcția de Urbanism nu există nici un fel de suspiciune din moment ce Consiliului Local Timișoara a încercat de două ori să-l premieze pe proprietarul Gringo Bivolaru cu 85 de metri pătrați pentru nerespectarea și știrbirea autorității statului în Timișoara”, spune Ilie Sârbu de la Asociația Culturală Salvați Patrimoniul Timișoarei.

La solicitarea în scris a Asociației Culturale Salvați Patrimoniul Timișoarei, Primăria organizează dezbatere publică în data de 31 mai 2018, pentru ca acest proprietar să dobândească gratuit 85 de metri pătrați pentru ca „să dezvolte în forță” în spațiul fostului imobil de pe Strada Virgil Madgearu nr. 10 o frumusețe de palat.

Proiectul de Hotărâre, inițiat de primarul Nicolae Robu, a fost pe locul 6 pe ordinea de zi pentru ședința de Consiliu Local din data de 22 mai. La solicitarea expresă a primarului, proiectul a dispărut subit de pe listă, fără nici o explicație. Primarul nu renunță însă la ideea de a-l premia pe bulibașă cu o bucată de teren din patrimoniul Timișoarei.

