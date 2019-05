Englez găsit mort într-o parcare de pe A1, lângă Timișoara

Un barbat de 72 de ani a fost gasit mort intr-o parcare. Descoperirea a fost facuta intr-o zona de servicii de pe A1 care leaga Lugojul de Timisoara, in dreptul localitatii Topolovatul Mare. Cativa soferi au alertat autoritatile dupa ce au vazut ca barbatul intins pe jos nu mai misca. “Omul era singur in masina. Parea sa fi servit masa si si-a dat ultima suflare”, a declarat unul dintre martori, pentru Lugoj Info.ro. Politistii l-au identificat pe barbat in baza documentelor gasite in bordul masinii si asupra lui stabilindu-se ca este vorba de un cetatean englez. Trupul neinsufletit a fost preluat si transportat la morga din Lugoj pentru efectuarea necropsiei. Oamenii legii sustin ca, mai mult ca sigur, decesul a survenit in urma unui infarct. Autoritatile romane au luat legatura cu cei din Marea Britanie urmand ca familia defunctului sa ajunga la Lugoj si sa inceapa formalitatile de repatriere in vederea inhumarii.

