Epidemiologul Emilian Popovici: ”Virusul ar fi blocat dacă 90% dintre oameni ar purta mască. Vor fi alte măsuri restrictive dacă nu scad infectările”

Efectele restricțiilor carantinei parțiale în care se află România timp de o lună se vor vedea abia peste două săptămâni, spune vicepreședintele Emilian Popovici. Dar dacă măsurile nu sunt respectate de toată lumea, epidemiologul avertizează că nu sunt excluse măsuri restrictive suplimentare după această perioadă de „lockdown” parțial. „Dacă 90% din oameni ar purta mască, transmiterea virusului ar fi blocată”, subliniază medicul, la RFI.

Vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie atrage atenția că relaxarea restricțiilor va însemna o creștere a numărului de cazuri, iar înăsprirea va duce la scădere, până la apariția unui vaccin și imunizarea unui segment important din populație.

„Noi ne-am aflat începând de la mijlocul lunii septembrie la un număr bazal de reproducere (R) care arată transmisibilitatea de 1,1. Și se știe că nu este deloc indicat să stai la același număr mai mult de două săptămâni, ori noi am stat o perioadă mult mai lungă. (…) Aceste măsuri care au fost luate erau imperios necesare și nu mai puteau fi amânate sub nicio formă, că altfel cifrele ar fi crescut, și așa presiunea asupra sistemului de sănătate și personalului este deosebit de mare. (…)

Ca să faci o evaluare, trebuie să aștepți cele două săptămâni. (…) Numărul bazal de reproducere este același, tot în jur de 1,1. (…)

Sunt măsuri suplimentare încă, ce se pot lua până la a ajunge la decizia unei forme de lockdown mai severe. Virusul este prezent si nu pleaca niciunde.

In momentul in care măsurile se restrâng, lucru observat in toate țările, numărul infecțiilor crește. În momentul în care devin mai severe, numărul scade. Se va vedea dacă măsurile sunt suficiente”, a explicat Emilian Popovici, potrivit RFI.

Epidemiologul avertizează că, după aceste două săptămâni, nu este exclusă luarea unor măsuri suplimentare dacă nu se obține reducerea numărului de infectări.

„Mă întorc la respectarea măsurilor de către populație, pentru că au fost voci care au afirmat că marea majoritate a populației poartă mască și lucrurile ar fi aproape în regulă în privința asta. Eu spun că nu este așa. Dacă 90% din oameni ar purta mască, am bloca transmiterea. Da? Deci dacă 90, nu 100%, dacă 90% dintre oameni ar purta mască în toate situațiile care impun acest lucru, am reduce transmiterea cu 90%, virusul ar fi blocat. Știm foarte bine că, dacă două persoane stau față în față și respectă distanțarea și poartă mască, riscul de transmitere se reduce la 1,5%. Și atunci, dacă lucrurile s-ar întâmpla așa, ar trebui să apară și consecința pozitivă, adică ar trebui să nu ne confruntăm cu aceste cifre. Ori în momentul în care măsurile trebuie suplimentate după ce am instituit port obligatoriu și universal al măștii, dacă nu observăm o scădere și a trebuit să suplimentăm măsurile, este clar că nu purtau mască toți oamenii, în toate situațiile în care trebuiau să poarte mască”, a mai precizat Emilian Popovici.

