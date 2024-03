Eveniment unic la Timișoara. Răzvan Stoica a susținut un concert privat de vioară Stradivarius 1729 ex-Erns

Un eveniment unic a avut loc, sâmbătă, în impresionanta sală de marmură a Palatul Cultural Sigismund Szana din Timișoara.

Răzvan Stoica, unul dintre cei mai buni violoniști ai lumii, a susținut un concert privat de vioară Stradivarius 1729 ex-Erns. El interpreta la aceeași vioară la care a cântat însuși Paganini în anul 1792, la Paris.

Răzvan Stoica a decis, la patru ani, că vrea să devină violonist. A primit o vioară de jucărie de Crăciun, pe care a înlocuit-o repede cu o vioară adevărată, pentru a învăța să cânte. La terminarea liceului de muzică „George Enescu” din București, a fost invitat să își continue studiile la Academia Regală de Muzică din Amsterdam și de atunci locuiește în Olanda.

În 2008, câștiga Strad Prize în Salzburg, obținând vioara Stradivarius din 1729 la care cântă azi, și în 2013 devenea primul român care a câștigat premiul New Talent din Bratislava, fiind astfel recunoscut ca cel mai bun violonist din lume cu vârsta sub 28 de ani.

”Sunt foarte norocos să dețin asemenea vioară, iar în ultimii 15 ani, am cântat la acest Stradivarius și mai am posibilitatea de a avea vioara în folosință încă 15 ani. E un privilegiu. Din punct de vedere tehnic, este dificil de cântat la o vioară Stradivarius, dar îți transmite și un sunet puternic. Poți să proiectezi foarte bine cu ea. Este mult de muncă. E ca o mașină de formula unu. Trebuie să știi să o stăpânești. Îți ia ceva timp, dar e o satisfacție mare să poți stăpâni o vioară de acest calibru”, ne-a declarat Răzvan Stoica.

La concertul de la Timișoara, Răzvan a fost acompaniat la pian de sora sa, Andreea Stoica.

Andreea a vorbit despre ce înseamnă să cânte alături de fratele ei pe marile scene ale lumii: “Pentru noi este obișnuit să fim împreună și să cântăm. Noi fiind frați, am crescut în aceeași casă și a venit ca un fapt firesc să cântăm împreună. Încă de la primul concert pe care Răzvan l-a susținut când era în clasa întâia, ne-am alăturat, iar de atunci totul a devenit un lucru firesc”.

Ceea ce a făcut evenimentul de la Timișoara cu adevărat impresionant a fost lansarea unui CD special intitulat “Stradivarius: The Virtuoso Legacy”, care conține interpretări remarcabile ale muzicii clasice pentru vioară și pian, avându-i ca protagoniști pe Răzvan Stoica la vioară și Andreea Stoica la pian.

Cum de au decis să lanseze CD-ul în Timișoara?

”Inițial am ales să îl lansăm în București, dar venind dintr-un turneu în 17 orașe, ne-am gândit să facem lansarea în alt loc. În plus am auzit atâtea povești minunate de Timișoara și ne-am gândit că ar fi un lucru extraordinar să lansăm un CD într-un oraș în care nu am mai cântat”, ne-a declarat Răzvan Stoica.

Comentarii

comentarii