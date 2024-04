Un medic din Timișoara lucrează în SUA la două medicamente revoluționare ce vor vindeca leucemia și cancerul de sân

Prof. univ. dr. emerit, Tudor Oprea, este cadru didactic la Universitatea de Medicină din New Mexico Albuquerque și CO la Expert Systems SUA, dar s-a născut în Timișoara în anul 1965. Aici, și-a făcut și studiile de medicină și a plecat din România, după 1990, când s-au deschis granițele.

Mai întâi, prof. Oprea a activat în cadru Universității din Utrecht Olanda, dar după un an și jumate s-a întors în România și și-a dat doctoratul în medicină. După care a plecat în SUA, cercetător postdoctoral la Washington University School of Medicine în Saint Louis și în laboratorul Los Alamos, unde a activat și Openheimer, inventatorul bombei atomice.

“Așa am ajuns să mă îndrăgostesc iremediabil de New Mexico!”, a spus prof. Oprea.

El este și profesor invitat (guest professor) la mai multe universități de profil din Europa, inclusiv din România, de la Craiova.

Are cărți publicate în limba română și în engleză, sute de articole științifice, mai multe brevete de invenție aprobate în SUA. A publicat și sute de comunicări științifice orale la congrese în toată lumea.

Mai târziu, a ajuns în Suedia la Astra Zeneca unde a lucrat mai mulți ani. Acolo, în fiecare iarnă, duceam dorul temperaturilor calde din New Mexico, fiindcă acolo e mult soare. În 2002, s-a întors în SUA la New Mexico, unde activează ca profesor la Universitatea de Medicină.

Prin compania Expert System pe care o conduce, a derulat granturi în valoarea totală de 23 de milioane de dolari.

În ultimii 10 ani, a condus un proiect de iluminare a genomului uman, utilizând sisteme de învățare automată și inteligență artificială.

“Frustrarea mea a fost că, activând cu cei de la Institutul Național de Sănătate, ei spuneau că trebuie să lucrez neapărat pe lista lor de modele. Deci exista o listă aprobată. A trebuit să le spun că modelele de învățare automată nu folosesc lista aceea. Aș prefera să lucrez pe ce trebuie să lucrez nu pe o listă aprobata. Ei nu au fost de acord”, a povestit prof. Oprea.

Prin urmare, el s-a mutat în sectorul privat și a dezvoltat aceleași metode, dar mai avansate și cu mai multe date ca să accelereze descoperirile de medicamente. Compania Expert System a reușit să ajungă deja cu trei medicamente în faza 1 de cercetare clinică pentru combaterea unor cancere. Investiția se ridică la aproape 10 milioane de dolari.

“Există trei faze de cercetare clinică dacă trec de toate fazele atunci reușim”, a spus prof.dr. Tudor Oprea.

Aceste medicamente sunt pentru combaterea diverselor cancere. În toate cercetările, Expert System colaborează cu chimiști, biologi și medici. Analizează date de la pacienți de biologie și dezvoltă modele de inteligență artificială.

“Astfel, vrem ca să înțelegem cum interacționează la nivel molecular aceste medicamente cu proteina. În funcție de ce spune modelul, facem teste biologice, iar dacă testul biologic confirmă că celula de cancer moare mai repede de preferat de 100 de ori decât o celulă normală, atunci sunt anumiți pași pe care trebuie să-i urmezi cu agenția pentru reglementarea medicamentelor”, a explicat prof. Oprea.

Urmează alte etape de cercetare pe animale, apoi medicamentul intră în faza întâi de cercetare clinică.

Express System condusă de prof. Tudor Oprea lucrează cu alte 27 de firme, finanțate prin Orbi Med, un fond de investiții.

“Lucrăm cu ei în parteneriat, iar firma noastră este un accelerator, în sensul că vrem foarte rapid să ajungem de la idee, la faza de cercetare a medicamentelor, în doi trei ani, ceea ce este un record, fiindcă majoritatea timpului durează de la 5, la 10 ani, de la ideea la cercetare clinică. Noi încercăm să facem asta în maxim trei ani”, a adăugat dr. Oprea.

Expert System și partenerii mai au în studiu 24 de medicamente, dar cele trei se află în stadiul cel mai avansat de cercetare.

“Și pe celelalte 24 încercăm să le ducem în mod accelerat la cercetare clinică și finalizare”, a mai spus profesorul.

Mare problemă este că cercetarea medicală nu luptă numai pentru a anihila un cancer, ci există o diversitatea de cancere care trebuie învinse. De aceea lupta este foarte grea. Posibilitatea ca să fie controlat cancerul de sân este mult mai mare, la fel leucemia cronică, iar doua dintre medicamentele pe care prof. Oprea și echipa le are în cercetare ar putea face asta. Dificultatea este că aceste cancere evoluează. Pe măsură ce sunt bombardate cu medicamente, cancerele se adaptează, ocolesc tratamentele și devin rezistente. De aceea aceste trei medicamente aflate în cercetare sunt astfel gândite, încât să reducă rezistența la cancer. Este noutatea acestor noi tratamente aflate în cercetare clinică.

“Astfel noi am construit medicamentul de la atom în sus care se leagă de aceste mutații ale proteinei, plus o altă proteină care este sinergistică, anihilând rezistența cancerului la tratament. Este o interacție de parteneriat dintre cele două proteine, ca să îi dăm în cap la cancer din două părți.

Practic, sunt două “ciocane” care lovesc boala nu unul singur. Atunci se reduce șansa foarte mult pentru a se produce mutații.

Dacă pe o parte cancerul evadează, se va lovi de cealaltă parte și nu va mai scăpa. Deci va primi două lovituri din două părți, nu se va mai adapta și va fi repus de tratament”, a spus prof. Oprea, vineri 26 aprilie, aflat în vizită la Timișoara, la bunul său prieten prof.univ.dr. Virgil Păunescu, coordonatorul OncoGen Timișoara.

Noile medicamente aflate în studii se preconizează că va avea succes leucemiei mioleidă acute. Este cel mai frecvent cancer de sânge întâlnit la pacienți care va fi anihilat cu succes de acest medicament.

Prof.univ.dr. Virgil Păunescu, coordonatorul OncoGen Timișoara, a declarat că a fost coleg cu dr. Oprea încă din anii 1990 și are o lungă colaborare pe cercetare medicală, între OncoGen și Expert System. Acum, există în derulare un proiect extrem de valoros și un altul de excelență pe o competiție de 20 de milioane de euro.

“Prof. Tudor Oprea lucrează în domeniul modelării moleculare și al intersecției medicină, medicamente, inteligență artificială (IT). De un an și jumate, datorită inteligenței artificiale foarte mult evoluate, lucrurile s-au schimbat fundamental în cercetarea medicală, fiindcă au intrat pe acest făgaș al abordării IT care a schimbat foarte mult toate datele problemei și grăbește cercetarea medicală”, a concluzionat prof.dr. Virgil Păunescu.

Comentarii

comentarii