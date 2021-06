Festivitatea de premiere 2021, la Seminarul Teologic din Caraș Severin

Marți, 1 iunie, la Seminarul Teologic „Episcop Ioan Popasu” din Caransebeș, s-a desfășurat festivitatea de premiere a elevilor din anul terminal, precum și predarea cheii, colegilor mai mici.

Manifestarea a debutat cu săvârșirea Sfintei Liturghii de către părintele arhimandrit Casian Rușeț, consilier cultural al Episcopiei Caransebeșului, alături de un sobor de preoți, profesori ai Seminarului Teologic. Sfânta slujbă a fost oficiată în Biserica paraclis episcopal cu hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din incinta Seminarului, la care au participat toți elevii seminariști și celelalte cadre didactice.

„Preocuparea pe care Episcopia Caransebeșului o are cu privire la Seminarul Teologic «Episcop Ioan Popasu» este un gest firesc. De aceea, cu orice prilej, Episcopia este instituția care sprijină, susține și promovează activitățile didactice, activitățile educaționale și activitățile extrașcolare ale Seminarului. Ne-am bucurat că și în acest an am avut o generație de absolvenți dee excepție și nădăjduim că toți aceștia, care au finalizat școala teologică din Caransebeș, indiferent dacă vor urma învățământul teologic universitar sau învățământul de altă natură, vor rămâne cu amintiri frumoase și vor păstra și vor păstra memoria consolidată în această școală teologică și în această eparhie de tradiție a Bisericii Ortodoxe Române”, a precizat părintele arhimandrit Casian Rușeț, consilier cultural al Episcopiei Caransebeșului.

Printre cei prezenți, s-a numărat și părintele Nicolae Chiosa, inspector la disciplina religie în cadrul Inspectoratului Județean Caraș-Severin, care a menționat importanța pe care această generație absolventă, prin rezultatele deosebite obținute, dar și prin activitățile desfășurate, o are atât pentru Seminarul Teologic „Episcop Ioan Popasu”, cât și pentru Inspectoratul Județean:

„Această generație va rămâne o generație care a scris istorie, atât pentru Seminarul Teologic din Caransebeș, cât și pentru Inspectoratul Județean Caraș-Severin. Țin să le mulțumesc din tot sufletul, personal, dar și în numele Inspectoratului Județean, acestor elevi minunați pentru rezultatele lor. Împreună cu ei, am organizat o Olimpiadă Națională la Caransebeș și, mai mult decât atât, eleva Dafina Bârcă a obținut locul I”.

Părintele Rusalin Isac, directorul Seminarului Teologic din Caransebeș, a subliniat, la rândul său, meritele deosebite ale elevilor absolvenți, adăugând:

„În viața elevilor noștri, considerăm că rugăciunea și învățătura despre Dumnezeu, care reprezintă coordonatele esențiale ale unui teolog, au un rol important. Ne dorim ca aceste coordonate să rămână o constantă în sufletele elevilor noștri pentru desăvârșirea și împlinirea lor”.

În continuare a avut loc festivitatea de premiere și predarea cheii. Din partea Episcopiei Caransebeșului elevii premianți au primit diplome, daruri și bani, dar cele mai de preț daruri fiind cunoștințele dobândite de-a lungul anilor de seminar, precum menționează Dragan Olariu, unul dintre seminariștii merituoși:

„După cei patru ani de Seminar, lucrul cel mai de preț cu care am rămas este buna credință în Domnul nostru Iisus Hristos, pe lângă studiile de dogmatică, de Vechiul Testament, de Noul Testament și celelalte materii de preț pe care le-am studiat. De astăzi înainte, mă pot numi creștin. Poate nu cel mai bun, poate nu cel mai credincios, dar, cu siguranță, am făcut un pas spre mântuirea mea”.

Printre elevii merituoși, se numără și tânăra Bârcă Dafina, premiată cu locul I la Olimpiada Națională de Religie, care susține că cei patru ani de seminar au fost cei mai importanți ani din viața ei de până acum, deoarece:

„Alături de colegii mei de la Seminarul Teologic din Caransebeș, am încercat și am reușit să organizăm și să participăm la numeroase evenimente atât școlare, cât și extrașcolare. Aici, aș dori să menționez Trupa noastră de teatru, A Fronte, cu care am participat la multe festivaluri și cu care am organizat spectacole caritabile în municipiul nostru, cercul de lectură, în care redescoperim bucuria de a citi, activități pe care sperăm că și colegii noștri mai mici le vor duce mai departe. Mulțumim părinților profesori și tuturor celor care ne-au fost alături pe acest drum, Seminarul Teologic fiind locul în care noi ne-am format caracterele, ne-am format ca oameni”.

Acest eveniment a fost organizat chiar în ziua Internațională a Copilului, pentru ca elevii seminariști silitori să fie răsplătiți pentru munca și efortul depus în cei patru ani de studiu. De asemenea, această festivitate are loc cu câteva zile înainte de examenul de certificare a competenţelor profesionale (Atestat), ce îl vor susține elevii din clasa a 12-a de la Seminar, dar și cel de Bacalaureat.

Elevii care aleg Seminarul Teologic studiază aici discipline de specialitate ce ajută în viitor să urmeze Facultatea de Teologie și să-și păstreze identitatea ortodoxă, precum și multe discipline laice ce le dezvoltă orizontul de cunoaștere, sub atenta păstorire a Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, de care generația absolventă își vor aminti cu recunoștință:

„Oriunde vom fi în viitor, ne vom mândri cu faptul că Preasfințitul Părinte Lucian ne-a fost un adevărat păstor, implicat activ în formarea noastră, fapt pentru care dorim să îi mulțumim!”, a adăugat Andreas Anton la mărturiile colegilor săi.

Învăţământul teologic din Caransebeş a rămas o constantă bine definită a Banatului Montan, chiar şi atunci când activitatea Episcopiei din Caransebeş a fost suspendată de regimul comunist.

Deşi învăţământul teologic propriu-zis a luat fiinţă şi s-a organizat în Caransebeş odată cu reînfiinţarea Episcopiei Caransebeşului sub ierarhie română, în anul 1865, există totuşi indicii sigure că Biserica Ortodoxă Română de pe aceste meleaguri nu a fost lipsită de-a lungul vremii de posibilitatea de a-şi forma mereu slujitori ai Sfintelor Altare.

Începând cu anul 2015 la Seminarul Teologic din Caransebeș studiază și fete, promoția 2020-2021 fiind cea de-a 6-a.

