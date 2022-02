Florica Chiriță (CCIAT): primul președinte femeie în sistemul cameral românesc

Întrunită astăzi 28 februarie, Adunarea Generală a Membrilor CCIA Timiș, statutar convocată şi constituită, a ales cu unanimitate de voturi în funcția de Președinte pentru mandatul 2022-2026 pe Florica Chiriță.

În prima parte a intervenției sale, Florica Chiriță a prezentat motivarea deciziei de a candida pentru funcția de președinte al CCIA Timiș: „Am fost unul dintre primii angajați ai CCIA Timiș la momentul reluării activității acesteia în 1990, începând ca referent specialitate și continuând apoi ca șef serviciu, director general adjunct, director general și președinte executiv. În același timp, am început să-mi construiesc și propria afacere. Am activat în mai multe domenii: comerț, alimentație publică, panificație-patiserie, turism. Din împletirea celor două roluri – de angajat și de om de afaceri, am învățat să iau decizia corectă, să-mi asum riscuri, să-mi gestionez propriile temeri și timpul, să-mi formez o echipă cu care să performez. Așa am învățat să mă adaptez și să fiu deschisă la nou, la schimbare. Din perspectivă individuală, performanța înseamnă să fii un model pentru ceilalți. Din perspectivă organizațională, performanța înseamnă să conduci proiecte și oameni. Pentru mine, a fi manager performant înseamnă să fii “predispus” la muncă asiduă și implicare totală. Este un rol care mi s-a potrivit, pe care l-am dus la bun sfârșit cu succes, și pe care vreau să-l continui”.

Noul președinte al CCIAT a continuat cu o scurtă retrospectivă a celor mai importante acțiuni pe care le-a inițiat și co-ordonat, din care multe evenimente economice singulare în sistemul cameral românesc, printre care: înființarea Biroului Unic al CCIAT, programul anual de informare si instruire a firmelor cu privire la reglementări legislative, internaționalizarea firmelor și afacerilor, evenimente de reprezentare și promovare a intereselor comunității de afaceri timișene, acțiuni destinate găsirii de soluții viabile la criza de forță de muncă și de promovare a învățământului profesional în sistem dual, programul de sprijinire a mediului de afaceri și relansare a economiei, evenimente de imagine – Gala Excelenței în Afaceri – și modernizarea Centrului Regional de Afaceri la standarde europene.

Cea de-a doua parte a mesajului a fost dedicată prezentării principalelor obiective strategice pentru noul mandat, respectiv: Implicarea membrilor în deciziile ce privesc organizația; Creșterea atractivității și vizibilității organizației; Creșterea performanței echipei manageriale şi construirea unei culturi organizaționale care să devină suport pentru performanță.

„Viziunea mea este de a promova și proteja conceptul de cameră de comerț ca entitate intermediară esențială între guvern și mediul de afaceri. Să nu uităm că organizațiile camerale sunt singurele entități care pot face lobby și intermedia relațiile dintre mediul de afaceri și administrația publică centrală și locală. Îmi doresc ca a fi membru al Camerei de Comerţ Timiș să însemne garanţia pentru succesul afacerilor. Încredere, respect, responsabilitate, colaborare – sunt valorile care ne fac mai puternici împreună, ne ajută să creăm viitorul pe care ni-l dorim. Este angajamentul meu activ și onest!” , a încheiat Florica Chiriță, Președintele CCIAT.

De asemenea, în cadrul sedinței, a fost aprobat Raportul Colegiului de Conducere privind activitatea organizației în mandatul 2018-2022, a fost validat noul Colegiu de Conducere al CCIAT și au fost aleși cei trei vicepreședinți – Milița Pleascar, Darius Georgiu și Lucian Galoși.

