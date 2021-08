Flyght Festival 2021 Timișoara! Extaz, mocirlă jos și lacrimi de bucurie sus!

Timpul nefavorabil nu a fost un impediment! Mii de timișoreni îmbrăcați în hanorace, geci, pelerine de ploaie sau umbrele au luat cu asalt aeroportul Cioca, de pe calea Torontalului, ieșirea din oraș, pentru a participa la Flyght Festival 2021 – cel mai incendiar spectacol de muzică, lumini și voie bună de la începutul acestei toamne – care a avut loc în perioada 27 -29 august.

Deși oferta de vedete a fost mare, bineînțeles că centrul de interes nu a fost alta decât Delia, mereu frumoasă, zâmbitoare și plină de energie, care a susținut un spectacol compleșitor, în extazul celor prezenți.

O altă ”vedetă” principală a fost mocirla, care a făcut viață grea petrecăreților, totul desfășurându-se în câmp, unii rămânând chiar fără tălpile de la pantofi.

Iată o descriere plastică și plină de haz a situației făcute de Crenguța: ”Să vă spun că nu pot să dorm după… ruperea asta senzațională a gratiilor? După primul concert profi, ce vine după o pauză ucigașă de muzică, adică de aer, de…un an și jumătate? Au fost mocirlă jos și lacrimi sus! Nu a plouat ca în prognoze și în ghinioanele antamate. Da, putea fi soare, dar apus ca ăsta nu vezi de două ori în viață. Vunk și Delia….de vis! Da’ chiar de vis! Puștiul meu preferat, Lost Frequencies, un DJ de 20 și un pic de ani, a rupt scena de la Timișoara, după ce a spart topurile mondiale. Ne-au fost boxele în stomac, beaturile-n ficat, efectele video (impresionante!) în cap și inima-n cer! Am plâns pe ascuns, mi s-a oprit și respirația de câteva ori, dar nu de la țigări. O lună galbenă ne a fost străjer în noaptea pe care nu vreau s-o știu deja trecută. Am avut de câteva ori impresia că nu-i real ceea ce văd și aud, apoi m-a izbit frontal un…ceva: viața nu merită trăită decât așa, cu orice risc. Orice! Haha, ăsta-i pentru mine cel mai frumos”.

După ce mocirla i-a smuls tălpile botinelor, Crenguța mai scrie cu umor negru pe facebook: “Bună dimineața! din lume. Am mai pățit odată ceva similar, but erau sandale și se petrecea la Novi Sad. Tot cu suspine a fost. Concertul! Consumabilele….NU CONTEAZĂ! Nimic nu contează în “strune” de chitară, tobe sau platane! Păcat că nu-mi auziți și muzica din creier, e dată la maxiiiiiiim! Vă pup, prieteni!”

Începând de vineri, 27 august, și până duminică, 29 august, cele 2 autobuze Flight i-au dus pe petrecăreți la aerodrom Cioca, la festival.

