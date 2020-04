Focar de coronavirus, la o firmă din Făget

Crește numărul persoanelor confirmate ca fiind infectate cu coronavirus, în zona Făgetului. După cum a anunțat primarul din Făget, Marcel Avram, în Orașul-castanilor și satele aparținătoare au fost confirmate opt cazuri de COVID-19. Dintre cele opt persoane confirmate, cinci lucrează în aceeași firmă, astfel că autoritățile au demarat o anchetă epidemiologică la agentul economic și au stabilit ca acesta să își întrerupă activitatea pentru cel puțin 14 zile.

“Din păcate, avem confirmat încă un caz de Covid-19 în oraș. Din cele 8 cazuri confirmate în Făget și satele aperținătoare, unul este vindecat și sperăm că încă trei se vor întoarce acasă în următoarele 2-3 zile. Ținând cont că au apărut 5 cazuri în zona Făgetului de la aceeași firmă, am discutat atât cu domnul subprefect cât și cu reprezentantul DSP. Ancheta epidemiologică este în curs, iar o parte din contacți au fost puși în izolare. De asemenea, am solicitat ca, pe lângă ancheta epidemiologică, să se facă și verificări privind respectarea normelor de sănătate și de protecție a muncii. Foarte important, toate persoanele puse în izolare beneficiază, în această perioadă, de concediu medical. Am primit de la DSP informarea că firma rămâne închisă cel puțin 14 zile”, a anunțat Marcel Avram, primarul orașului Făget.

