Fostul viceprimar al Timișoarei va fi consilierul lui Alin Nica pe probleme de Capitală Culturală

Echipa de consilieri existentă a cabinetul lui Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, a fost completată cu un nou colaborator. Actual consilier local PNL, fost viceprimar al Timișoarei, Dan Diaconu va ajuta conducerea CJT în ceea ce priveșyte problematica referitoare la Timișoara Capitală Europeană a Culturii. Universitatea Politehnica.

„Dan Diaconu are o experiență administrativă vastă, ne poate ajuta în ce privește implementarea programului cultural și care ține de consiliul județean în timpul Capitalei Europene a Culturii. Dorim să dăm un nou impuls echipei noastre de la consiliul județean prin cooptarea lui Dan Diaconu care are și componenta politică, și componenta administrativă, are tot ce îi trebuie pentru a fi un consilier personal de succes. Va fi angajat cu jumătate de normă la consiliul județean.”, a declarat Alin Nica, la Radio Timișoara.

