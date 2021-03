Fritz s-a întâlnit cu reprezentanții HoReCa. Primarul promite înființarea unei noi asociații

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, s-a întâlnit marți, 9 martie, cu reprezentanții domeniului ospitalității. Miercuri, în conferința de presă, a prezentat și concluziile: patronii de terase, restaurante și hoteluri se simt victime ale carantinei impuse, municipalitatea va căuta, pe termen scurt, să reducă impozite și taxe, iar pe termen lung va înființa o asociație în care și reprezentanții domeniului să aibă un cuvânt de spus.

„Am avut ieri (marți – n.r.) o întâlnire cu reprezentanții HoReCa, 30 de oameni care au terase, restaurante și baruri în Timișoara, inclusiv cu Horetim (asociația patronală locală – n.r.). Am avut o discuție foarte sinceră, le-am ascultat toate doleanțele. Există un sentiment de frustrare, mulți spun că ei sunt cei care trebuie să suporte consecințele în această pandemie. Le-am asigurat că noi, din partea primăriei, vom face tot posibilul să îi ajutăm cu tot ce putem din punct de vedere legal, fiscal. Am dat, pe anul trecut, 50% scutire din impozitul pe clădiri. Dacă guvernul va permite, vom face, și în acest an, acest lucru”, a declarat primarul.

Pe viitor, promite Fritz, primăria va veni în sprijinul patronilor de restaurante, cafenele, baruri, terase și hoteluri cu cel puțin alte două acțiuni. În primul rând, îi va invita pe reprezentanții turismului și ospitalității să fie membri fondatori într-o asociație de promovare a Timișoarei. Momentan, au fost purtate discuții cu Horetim și cu Asociația Ghizilor. Această asociație nu se va limita doar la promovarea turistică, însă.

„Suntem toți de acord că turismul și domeniul ospitalității are nevoie de un nou impuls în Timișoara. Am discutat despre o asociație de promovare a Timișoarei, pe care o vom înființa în curând. Am discutat și despre un eventul program la care să adere terasele, restaurantele, hotelurile din Timișoara, prin care putem să exprimăm că se respectă toate măsurile de siguranță și așa să fie un fel de siglă de calitate pentru condiții în siguranță, ca să avem un program de autorăspundere care să clarifice că ei respectă toate măsurile de siguranță sanitară. (…)

Primăria are Biroul de Informare Turistică și Culturală, dar tot ce face este să opereze centrul info-turistic, să facă pliante și așa mai departe. Nu este un birou strategic și nu este o asociație în care sunt angrenați cei care au interes să promoveze. De aceea, vrem să facem această «Asociație de Management al Destinației». Ideea vine din zona de turism, pentru promovarea unui brand, unei mărci de oraș, pentru turiști. Noi am vrea să o extindem puțin și să promovăm Timișoara ca brand și pentru atragerea studenților, pentru atragerea investitorilor. Deci, vor fi toate activitățile de promovare a orașului”, a explicat primarul.

