Fundația ”Pentru Voi” Timișoara a organizat Gala aniversară “De 20 de ani “Acasă” e la “Pentru Voi”

Alături de prieteni dragi, parteneri și colaboratori, Fundația ”Pentru Voi” Timișoara a aniversat 20 de ani de la înființarea primei locuințe protejate pentru persoane cu dizabilități intelectuale din România: casa “DINA”.

Gala aniversară “De 20 de ani “Acasă” e la “Pentru Voi” a avut loc, miercuri 4 decembrie, de la ora 18.00, la Muzeul de Artă Timișoara.

Laila Onu, directoarea Fundației Pentru Voi, a explicat de ce a organizat această gală și cum a reușit fundația să reziste și să construiască șase case protejate, în 20 de ani.

”Motivul pentru care am rezistat în acești 20 de ani este, fiindcă am fost ajutați de autoritățile locale, de companiile din Timișoara, de Clubul Rotary Timișoara și din Olanda, de mulți timișoreni și de alți români din țară care au îndreptat impozitul pe venit către Fundația Pentru Voi.

Anual strângem peste 35.000 de euro din cei 2% și 3,5%. Asta înseamnă că sunt foarte mulți care au încredere în noi. De aceea vă mulțumim tuturor care ne-ați ajutați și folosim acest motiv să ne arătăm recunoștința că datorită dumneavoastră Gianina, Nicoleta, Luminița și Ghizela au un loc care e ”Acasă” la ”Pentru voi” de 20 de ani”, a fost mesajul Lailei Onu, miercuri 4 decembrie, în Sala baroc a Muzeului de Artă Timișoara.

Cu sprijinul rotarienilor din Olanda, care au donat bani, casa DINA a fost finalizată cu succes. Astfel, au fost cumpărate două apartamente cu trei camere fiecare, care au fost unite și a ieșit unul mare de șase camere, unde au fost mutate șase fete Gianina, Ghizela, Nicoleta de la Găvojdia, și alte trei tinere. Fetele au învățat să folosească mașina de spălat sau fierul de călcat și tot ceea ce trebuie făcut în gospodărie și, astfel, au căpătat independență.

Mai târziu a fost construită a două locuință protejată: Laura. În cei 20 de ani, Fundația “ Pentru Voi” a înființat și administrează 6 locuințe protejate, care au găzduit până acum 43 de persoane cu dizabilități intelectuale: unele venite din cămine spital, altele rămase fără sprijin, părinții fiind decedați sau prea bătrâni și bolnavi pentru a le mai putea îngriji.

”Pe prima locuința protejată din România pentru persoane cu dizabilități intelectuale am numit-o DINA de la Dezinstituționalizare, Integrare, Normalizare, Acum. Am considerat atunci că este o urgență pentru România -dezinstituționalizarea și integrarea în comunitate. Din păcate am fost naivi. Credeam că vom face aceste locuințe, vom arăta că se poate, iar statul român va prelua modelul și va înființa locuințe protejate peste tot în țară. Nu a fost așa.

După 20 de ani, majoritatea colegilor fetelor care au părăsit atunci căminul spital: Gianina, Nicoleta și Ghizela, sunt în continuare în aceeași instituție, rebotezată. În plus, tineri cu dizabilități ai căror părinți nu mai pot să îi îngrijească își așteaptă rândul la internarea într-o instituție similară!

Pentru că niciodată nu s-au găsit bani pentru a înființa și dezvoltă servicii comunitare! Pentru că s-au tocat milioane de euro din fonduri europene pentru studii, rapoarte și conferințe, pentru celebrele SESuri – structuri de economie socială, care s-au închis când s-au terminat proiectele și persoanele cu dizabilități sunt în continuare în grijă exclusivă a părinților lor!

Pentru că prioritatea tuturor guvernelor a fost să “absoarbă” fondurile europene, fără să se intereseze care e eficacitatea acestora: ce au făcut cu banii europeni, care sunt rezultatele de durata în viață grupurilor vulnerabile cărora le erau dedicate?!”, a atras atenția Laila Onu.

În prezent, în locuințele protejate ale Fundației Pentru Voi, sunt îngrijite și beneficiază de suportul adecvat nevoilor lor 27 de persoane cu dizabilități intelectuale. Acest lucru nu ar fi fost posibil fără sprijinul autorităților locale, al comunității și al mediului de afaceri din Timișoara.

Miercuri seara, a avut loc și un micro-recital simfonic cu muzică de operă, unde și-au dat concursul tinerii artiști foarte talentați: Bianca Mihăescu – soprană, Roxana Zaharia – soprană, Cristian Duță – vioară, Fabian Alazaroae – oboi, alături de orchestra simfonică a Liceului de Artă ”Ion Vidu” din Timișoara, sub bagheta dirijorului Radu Zaharia.

Gala a fost realizată în parteneriat cu Muzeul de Arta Timișoara și Liceul de Artă Ion Vidu. Parteneri media: TVR Timișoara și Ziua de Vest.

