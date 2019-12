Prof. univ. dr. arh. Vlad Gaivoronschi – într-o triplă lansare de carte, la UPT

Sub titlul „Arhitectul Vlad Gaivoronschi în trei proiecte editoriale”, Biblioteca Centrală a Universității Politehnica Timișoara va găzdui vineri, 6 decembrie 2019, la ora 11:00, în Sala Polivalentă, o triplă lansare de carte, eveniment organizat de Facultatea de Arhitectură și Urbanism.

Cele trei proiecte editoriale au un numitor comun – prof.univ.dr.arh. Vlad Gaivoronschi – prezent, în fiecare dintre cele trei volume, în altă ipostază.

„Arhitectura Celuilalt. Tineri cu gânduri către lume”, este un volum născut în urma celor patru ediții ale concursului cu același nume, care celebrează cele mai bune lucrări din cadrul acestora.

Concursul „Arhitectura celuilalt” este o competiție de eseuri adresată studenților în domeniu, referitoare la statutul arhitectului în societate, Vlad Gaivoronschi fiind membru în juriul ultimei ediții.

„Designing the Profile of the Future Architect”, un proiect editorial internațional, s-a născut din provocarea adresată unui număr de 100 de arhitecți din 27 de țări de a defini profilul arhitectului viitorului.

Unul dintre cei 100 de arhitecți intervievați este Vlad Gaivoronschi.

În „Office Design. Architecture Today”, cel de-al treilea proiect editorial, Vlad Gaivoronschi este prezent din postura de arhitect al unor edificii reprezentative pentru care a și fost recompensat cu numeroase distincții naționale și internaționale: City Business Center din Timișoara și The Office din Cluj Napoca.

Volumul reunește prezentări ale celor mai reprezentative clădiri de birouri, dar și noile tendințe în domeniul designului acestor spații, în contextul celei de-a patra revoluții industriale.

