Gala de binefacere a antreprenorilor italieni, la Timișoara

Camera de Comerț Italiană pentru România organizează, în data de 20 octombrie 2022, începând cu ora 18:30, cea de-a IV-a ediție a Galei de binefacere a antreprenorilor italieni, un eveniment ce are ca obiectiv strângerea de fonduri ce vor fi donate celor 3 ONG-uri și o parte la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Luis Țurcanu din Timișoara.

Ediția din acest an se va desfășura într-o locație specială, respectiv la Venue Events, Sala Grand Ballroom, str. Divizia 9 Cavalerie, Nr. 62!, cu începere la ora 18:30 din Timișoara.

”Vom călători în zona de nord a Italiei, mai exact în Alto Adige (Sudtirol) o zonă plină de frumuseți ale naturii, dar și bogată într-o mare diversitate de produse culinare pe care zona le are, iar pentru că nu are doar atât, vă vom prezenta posibilitățile de a o vizita în orice perioadă a anului.

Și pentru ca seara petrecută în compania dumneavoastră este necesar să fie pe măsură, papilele gustative vor fi mângâiate cu câteva feluri de mâncare reprezentative, îmbătate cu vinurile divine pe care această zonă ni le oferă, și pentru că nu ne oprim la doar atât, vom avea o tombola plină de premii surpriză care sigur nu vă va dezamăgi, iar atmosfera va fi întreținută de Special Guest care va veni special din Italia”, este mesajul Camerei de Comerț Italiană pentru România. Informații și confirmări:

E-mail: timis@ccipr.ro. Telefon: +40 755 750 000.

La Camera di Commercio Italiana per la Romania è lieta di invitarvi il 20 ottobre 2022, a partire dalle ore 18:30, a partecipare alla 4ª edizione della Gala di Beneficenza degli Imprenditori Italiani, un evento che ha lo scopo di raccogliere fondi che verranno donati a 3 ONG e una parte all’Ospedale Pediatrico di Emergenza Luis Țurcanu di Timisoara.

L’edizione di quest’anno si svolgerà, come di abitudine, in una location speciale, ovvero presso Venue Events, Grand Ballroom, Str. Divizia 9 Cavalerie, Nr. 62!, con inizio alle 18:30.

Viaggeremo nella parte settentrionale dell’Italia, più precisamente in Alto Adige (Sudtirol), un’area piena di bellezze naturali, ma anche ricca di una grande diversità di prodotti culinari che la zona possiede, e poiché non ha solo questo, vi presenteremo le possibilità di visitarla in qualsiasi periodo dell’anno.

E visto che la serata trascorsa in vostra compagnia deve necessariamente essere su misura, le vostre papille gustative saranno accarezzate con alcuni piatti rappresentativi, ubriacate con i vini divini che questa zona ci offre, e poiché non ci fermiamo solo a questo, avremo una lotteria ricca di premi a sorpresa che sicuramente non vi deluderà. In più, l’atmosfera sarà allietata da uno Special Guest che verrà appositamente dall’Italia.

Ci auguriamo che vi unirete a noi in questo viaggio! Per informazioni e conferme: E-mail: timis@ccipr.ro. Telefono: +40 755 750 000

Comentarii

comentarii