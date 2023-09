Goana după bani, la AJF Timiș. Salariile încasate de șefii fotbalului județean

Trei dintre membrii marcanti ai conducerii fotbalului local, presedintele Romeo Malac, secretarul general al forului judetean, Ionel Poclid, acompaniati de vicepresedintele Ciprian Tranca, se dovedesc a fi mari mesteri la… adunarea si inmultirea banilor. Celelalte operatii aritmetice, scaderea si mai ales impartirea, par a le fi mai putin cunoscute, scrie impactpress.ro.

Primii doi fiind si delegati de joc FRF, presedintele de drept prin natura functiei, iar secretarul mai mult datorita ”legaturilor” stranse cu federalii, beneficieaza de delegari in Liga a 2-a si Liga a 3-a, unde baremurile sunt de 1.500 lei respectiv 750 lei per meci. Cam doua pe luna fiecare. Presedintele la Liga a 2-a, iar secretarul de obicei la Liga a 3-a. Tot Liga a 3-a si pentru vice.

Cu toate acestea, toti trei bifeaza ”en fanfare” si meciuri din campionatele pe care le pastoresc, Liga a 4-a si Liga a 5-a, unde beremurile sunt de 190 lei respectiv 130 lei per meci. Presedintele si secretarul general mai au si salarii bune pentru functiile pe care le detin, basca presedintele are cartea de munca la Directia de Prestari Servicii a Consiliului Judetean Timis, cu salar pe masura.

Daca secretarul si vicele mai fac deplasarile cu autoturismul propriu si mai pierd ceva pentru combustibil, presedintele e mai ”smecher” si se deplaseaza la meciuri cu masina AJF-ului, combustibilul fiind decontat bineinteles de fiecare data de ”institutie”. Ca doar e saracie mare la conducerea AJF-ista.

Astfel, banii din baremuri raman neto in pusculita prezidentiala. Un calcul simplu spune ca presedintele face 3.000 lei din baremurile de Liga a 2-a, plus minim 320 sau chiar 640 lei din baremurile judetene, daca se autodeleaga la patru meciuri pe luna. Plus salariul prezidential de 3.500 lei ”in mana”, plus cam inca o data pe atat de la locul sau principal de munca. Si uite asa, incet, incet, picatura cu picatura se aduna de vreo 10.000 lei sau chiar mai bine in fiecare luna. Pentru ca presedintele poate… si merita!

Celalalt, secretarul general, are si el, saracul, vreo 3.000 lei salariu AJF-ist, la care se adauga minim 1.500 lei lunar din baremurile federale, plus cate 320 lei saptamanal, uneori chiar mai mult. Si tot picatura cu picatura reuseste la randu-i sa treaca binisor de 5.000 lei lunar. Numai din fotbal.

Tot cam asa stau lucrurile si la vicepresedintele Ciprian Tranca, observator federal de arbitri la nivelul Ligii a 3-a, cu barem de 750 lei per meci. Urmand exemplul celorlalti doi importanti oameni de fotbal local, vicele Tranca are grija sa se delege etapa de etapa la cel putin doua meciuri la ligile judetene, care-i rotunjesc venitul cu vreo 1.280 lei pe luna. Care se adauga celor minim 1.500 lei lunar de la Liga a 3-a. Cum la randu-i mai are un alt job principal, respectiv sef Revizie Vagoane Timisoara, care-i aduce inca aproximativ 4.600 lei, se apropie si el lejer de vreo 8.000 lei venit net lunar. Sa tot activezi in fotbal!

