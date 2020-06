Hemoroizii si fisurile anale: ce sunt si cum se pot trata fara durere si operatie

“Nurse holding anatomical model of human rectum. Anatomically correct model of human rectum shows ulcerative colitis, internal and external fistula, internal and external hemorrhoids, annular cancer, skin tag, sessile polyp, submucosal abscess, pedunculated polyp, supralevator abscess, ischiorectal abscess, cryptitis, diverticulum, condyloma acuminatum, fissure and condyloma latum.White background.”

Ce sunt hemoroizii?

Hemoroizii (interni) sunt vene care captusesc canalul anal ca niste pernite. Daca hemoroizii sunt afectati in mod permanent, ca de exemplu in constipatia cronica, ei se maresc si sunt impinsi treptat in afara anusului.

Care sunt simptomele caracteristice hemoroizilor?

De obicei sangerarea prin anus, cu sange rosu franc, urmata de prolabarea hemoroizilor (iesirea in afara anusului), insotita de secretie anala care pateaza lenjeria, o senzatie neplacuta de presiune sau o senzatie aproape permanenta de defecatie.



Cum pot fi tratati hemoroizii?

Este necesar un scaun moale, cu o dieta corespunzatoare, bogata in fibre, cu aport suficient de lichide: 1,5-2 l/zi, evitarea incordarii la defecatie, evitarea laxativelor, folosirea supozitoarelor sau cremelor adecvate prescrise de medic. Toate aceste masuri trebuie luate in mod permanent, ele vor ameliora afectiunea, dar tratamentul definitiv se face, intr-un stadiu rezonabil de evolutie a bolii, prin metode neoperatorii. Netratati, hemoroizii pot creste foarte mult in dimensiuni, ramanand ca singura atitudine terapeutica interventia chirurgicala, cunoscuta pentru inconvenientele majore perioperatorii. De retinut este faptul ca hemoroizii nu se vindeca de la sine, tratamentul medical si masurile igieno-dietetice avand doar un rol de ameliorare.

Metodele neoperatorii se desfasoara fara internarea pacientului, acesta putandu-si desfasura activitatile zilnice fara necesitatea unui concediu medical sau a repaosului la pat. Tehnicile abordate reprezinta o alternativa viabila, moderna, nedureroasa si eficienta la metodele operatorii clasice, folosind aparatura medicala de ultima generatie: coagulare in infrarosu, anuscopia cu ghidare Doppler, etc.

Tratamentul pe care il oferim evita disconfortul si riscurile unei interventii chirurgicale si elimina neplacerile postoperatorii, care in cazul afectiunilor anorectale pot dura pana la 6 luni.

Ce este o fisura anala?

O fisura anala este o ruptura in axul longitudinal al canalului anal, interesand mucoasa si lasand descoperite fibrele musculare si terminatiile nervoase extrem de sensibile. Ea survine ca o complicatie a bolii hemoroidale in cazul unui scaun constipat, sau, dimpotriva, ca urmare a unei serii de scaune diareice.

Care sunt simptomele caracteristice fisurii anale?

Durerea atat in timpul, cat mai ales dupa defecatie, cu o perioada de acalmie de cateva minute, care poate persista ore intregi. Poate aparea si sangerarea anala. Sfincterul anal se contracta reflex fiind spastic si impiedicand o evacuare usoara (scaune “creionate”).

Cum se trateaza fisura anala?

Anusul trebuie dilatat pentru a reduce spasmul sfincterian ce induce un cerc vicios care impiedica inchiderea ranii.

Tratamentul cuprinde sedinte de scurta durata, distantate intre ele la 2-3 saptamani, in medie 4-5 sedinte. Aceste sedinte nu necesita o pregatire prealabila, iar dupa sedinta pacientul isi reia activitatea normala.

FARA OPERATIE, cu o suferinta cat mai mica si fara stress anestezic, clinica MedVarix trateaza:

boala hemoroidala;

tromboza hemoroidala externa (trombectomie), excizia mariscelor hemoroidale;

fisura anala;

fistula perianala;

excizia de polipi anali cu examen bioptic.

alte afectiuni benigne

Astfel clinica obtine prin procedee de tratament neoperatorii rezultate mai bune decat prin metodele clasice chirurgicale.

Echipa noastra, formata din apreciati medici in domeniu, evalueaza starea de sanatate, oferind cele mai bune solutii medicale existente, apreciate si aplicate in marile clinici din lume.

