În Banat se scrie una din cele mai mari biblii din lume – foto

Pastorul Ionel Tuțac, care deține cea mai mare colecție de biblii din România, a lansat un proiect inedit: crearea celei mai mari biblii din țară și una din cele mai mari din lume. La procesul de scriere participă peste o mie de persoane, în cadrul unor evenimente desfășurate în diverse biserici sau școli.

„Suntem încă la începutul ei, în sensul că nu scriem zi de zi, scriem la diferite evenimente, atunci când merg în diferite biserici, în diferite școli. Ea a fost dusă deja în câteva școli, au scris, urmează să o ducem și în perioada următoare, deci proiectul continuă. Nu știu să spun acuma cât s-a scris, dar sunt probabil peste o mie de persoane care au scris deja în ea și urmează să o ducem în perioada următoare în alte școli, iar în momentul în care se va încălzi, în primăvară, vrem să facem un proiect, ca ea să fie adusă undeva în zona centrală a orașului Timișoara și oricine, care vrea, să vină să scrie”, a declarat Ionel Tuțac, pentru Lugojeanul.ro.

Biblia are 1.245 de pagini, cu dimensiuni de 90 centimetri lungime și 60 centimetri lățime. Când este deschisă, măsură 120 centimetri înălțime.

Aceasta plasează Banatul pe harta lumii, unde se mai găsesc doar două astfel de proiecte, o biblie scrisă, cu mult timp în urmă, în Chicago, Statele Unite, iar cealaltă în Seul, la Muzeul Calvinismului. Aceasta din urmă este, cel mai probabil, cea mai mare biblie din lume.

După terminarea bibliei, planul este de a o expune într-un muzeu dedicat la Timișoara, la care se lucrează în prezent.

„La muzeu, pot să spun că, avem finalizat proiectul, randările, am făcut cât de cât igienizare acolo am demolat ce a fost de demolat. Acuma urmează, săptămâna asta, să începem să lucrăm pe partea electrică și sanitară. Deja am primit câteva monitoare, am promisiunea că cineva o să mă ajute cu șapa. Cineva mi-a promis că îmi va pune la dispoziție toate corpurile de iluminat. Eu îmi doresc tare mult ca undeva înainte de paște să putem face inaugurarea lui”, a mai spus pastorul Tuțac.

