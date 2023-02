În februarie, luna deschiderii anului TM2023, Teatrul Maghiar a stabilit un program bogat de spectacole de mare interes

Pentru luna februarie, când se deschide anul în care Timișoara este capitală europeană a culturii, Teatrul Maghiar a stabilit un program bogat de 13 spectacole de mare interes, pe care nu trebuie să le pierdeți.

3 februarie, Sala Mare, a fost PETŐFI-SZELFI. R.: Bartal Kiss Rita, traducere prin supratitrare – RO. spectacol organizat pentru grupuri de elevi.

6 februarie, dela 19:00 Sala Studio. Gyulay Eszter: PĂLĂRIE (variațiuni pentru funcția creierului) – KALAP (variációk agyműködésre). R.: Gyulay Eszter, spectacol invitat din Ungaria, coproducție Nézőművészeti Kft. și Manna

Trupa Nézőművészeti Kft. consideră importantă prezentarea unor spectacole care tratează probleme sensibile ce afectează un anumit grup de societate. În acest fel, teatrul poate oferi un dialog deschis – în acest caz referitor la bolile neurologice – și poate un ajutor direct pentru integrarea în societatea de masă. De aici prezentarea spectacolului „PĂLĂRIE (variațiuni pentru funcția creierului)” realizată folosind lucrările neurologului de renume mondial Oliver Sacks.

Spectacolul tratează un subiect serios, dar este departe de a fi o simplă dizertație sau un studiu de caz sec. Trupa Nézőművészeti Kft. abordează acest material neobișnuit cu mult umor, ironie și, nu în ultimul rând, dragoste și sensibilitate.

„Nu poți să spui că ceva e uluitor? Nu poți traversa câmpul minat al contactului social de zi cu zi? Ocazional mai zici si câte o „băga mi-aș” sau, mai rău, îți exprimi părerea ta sinceră? Îi vedeți pe oamenii celebri sau pe cei dragi ca în formă de pălării sau șepci de baseball? Nicio problema. V-am pregătit o farsă cu clovni.” – spun creatorii spectacolului.

Traducere RO la cască. 1h30’

8, 9 februarie, de la ora 19:00, în Sala Mare. Arthur Kopit, Maury Yeston:

NOUĂ (KILENC) – musical. R.: Györfi Csaba

Inspirat de filmul lui Federico Felini, „8 ½”, musicalul „NOUĂ” a fost montat pe toate scenele lumii, fiind un adevărat succes pe Broadway. Cinematografia imaginară a regizorului Guido Contini nu este nimic altceva decât o paradă muzicală de cântece și dansuri, în care propria sa criză personală și profesională este transformată într-o operă de artă. Fără să-și dea seama însă, că odată cu punerea în scenă, limitele între film, fantezie și realitate se dizolvă treptat.

traducere prin supratitrare – RO, EN. 1h50’

11 februarie, de la ora 19:00 Sala Mare

Janne Teller: NIMIC (SEMMI). R.: Balázs Attila

„Nimic nu are sens.” „Dacă nimic nu înseamnă nimic, atunci e mai bine să nu faci nimic decât să faci ceva.” Așa spune Pierre Anthon, un adolescent, care hotărăște ca viața nu are sens, se lasă de școală și decide să trăiască în copac. Colegii lui de clasă încearcă să găsească răspunsul la întrebarea: ce este important în viață? Adolescenții adună „Mulțimea Lucrurilor Importante”, o colecție de obiecte personale de valoare, la care renunță pentru a-i dovedi lui Pierre Anthon că pentru fiecare contează câte ceva. Situația ia o răsturnare șocantă și scapă de sub control când fiecare supra-licitează ce își dorește de la celălalt, traducere RO la cască . 1h40’

17, 18 februarie, de la ora 17:00, loc de întâlnire: stația de vaporetto Corneliu Coposu, spectatorii vor fi transportați cu un autobuz spre Centrul Reformat Noul Mileniu

Peca Ștefan: ORAȘUL PARALEL 2: FABRIC (A PÁRHUZAMOS VÁROS 2.: GYÁRVÁROS). coproducție CiviCultura – Asociația Diogene – Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely – Teatrul German de Stat. R.: Ana Mărgineanu

Două surori. În 2002 una dispare fără urmă. 20 de ani mai târziu, fiica ei Agnes – acum adultă – încă o caută. La Centrul Reformat se află omul care deține cheia acestui mister.

Experiența inedită este inspirată de poveștile documentate în cartierul Fabric și se desfășoară într-un spațiu unic și impresionant – Centrul Reformat Noul Mileniu.

Proiectul face parte din Programul Cultural „Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii” și este finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.

traducere RO prin aplicație – se recomandă folosirea căștilor audio personale. 2h

19 februarie. Marionete imense din Veszprém și Timișoara. Orele și spațiile vor fi anunțate în curând.

Parada de marionete a fost concepută în mod special pentru lansarea oficială a Programului Cultural Veszprém-Balaton 2023, în interpretarea Teatrului de Păpuși Kabóca. Asociația Proteszt își propune să prezinte FLOW și la Timișoara în 19 februarie pentru lansarea Programului Timișoara 2023, cu implicarea artiștilor locali împreună cu artiștii din Veszprém, ca o varianta extinsă a spectacolului prezentat la Veszprém în 20 ianuarie. Parada marionetelor gigantice, care sunt realizate în Ungaria, va include vietăți acvatice stilizate, care sunt prezente și în zona lacului Balaton și va fi urmată de un spectacol stradal nonverbal în interpretarea păpușarilor Teatrului de Păpuși Kabóca și ai Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely.

Spectacol cu acces liber, realizat de Asociația Proteszt, Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely și Teatrul Kabóca din Veszprém

Proiectul face parte din Opening+ din cadrul Programului Cultural „Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii” și este finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.

19 februarie, de la ora 19:00 Sala Mare. Szigligeti – Mohácsi – Horváth:

LILIOMFI

R.: Horváth János Antal, comedie, spectacol invitat al Teatrului Dunakanyar din Vác (Ungaria), traducere RO prin supratitrare. 3h cu o pauză.

21, 22 februarie, ora 19:00 Sala Studio

CU SORA SOARELUI ȘI LUMINA STELELOR (NAPNAK HÚGÁVAL, RAGYOGÓ CSILLAGVAL)– PREMIERĂ. R.: Balázs Attila.

Recitalul actriței Mónika Tar revizitează poezia marelui autor maghiar Arany János, născut în 1817 la Salonta, traducere RO prin supratitrare

24 februarie, de la 19:00 Sala Mare

Visky András: CARAVAGGIO. R.: Visky Andrej

Spectacolul urmărește biografia pictorului Michelangelo Merisi da Caravaggio, precum și modul său de lucru. Rebel, revoluționar, apropiat de sărmani de la marginea societății, angajat și refuzat de Biserica Catolică, rămas orfan din copilărie, ulterior „viața bate teatrul” în cazul lui Caravaggio, a cărui existență doar oglindește neliniștea epocii în care a trait, iar moartea dramatică e culminarea vieții consumate între cele două extreme care l-au definit – lumina și întunericul, traducere prin supratitrare – RO, EN. 1h45’

25 februarie, 19.00 Casa Maghiară

SEARA ÎN CARE SE POATE ÎNTÂMPLA ORICE (AZ EST, AMIKOR BÁRMI MEGTÖRTÉNHET) – spectacol de improvizație

R.: Kedves Emőke, fără traducere.1h30’

CASA DE BILETE: str. ALBA IULIA, nr. 2. Luni–Vineri: 13.00-19.00, respectiv cu 2 ore înainte de spectacole în week-end. Tel.: 0356 450 606, 0752 111 803. E-mail: ticket@tm-t.ro BILETE ONLINE: https://ticket.tm-t.ro/hu https://ticket.tm-t.ro/ro . Manager: BALÁZS ATTILA. Teatrul este finanțat de Consiliul Local al Municipiului Timișoara. Teatrul îşi rezervă dreptul de a efectua modificări în program. www.tm-t.ro.

Comentarii

comentarii