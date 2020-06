În loc să fie evacuat de funcționarii primăriei conduse de Nicolae Robu, Ștrandul Heaven se pregătește redeschidere. Contractul de închiriere al terenului deținut de afaceristul Dorin Epure a expirat

Proprietarii strandurilor din Timisoara se grabesc sa finalizeze lucrarile de reparatii si de umplere a bazinelor cu apa. Printre oamenii de afaceri care se pregatesc sa dechida, dupa 15 iunie, se numara si Dorin Epure, actionar la SC Elaine SRL Timisoara, societate comerciala care administreaza strandul si clubul de noapte Heaven.

Forfota muncitorilor care pregatesc localul de fite pentru marea deschidere este destul de ciudata, in conditiile in care Primaria Timisoara nu a mai prelungit contractul SC Elaine SRL, iar primarul Nicolae Robu a anuntat, inca din februarie, ca urmeaza sa-l evacueze pe Dorin Epure de pe domeniul revenit in patrimoniul orasului.

“Inca este Heaven acolo. Noi, desigur, ca vom prelua domeniul acela, pentru ca e terenul primariei si a expirat contractul, iar noi nu mai prelungim niciun contract. Dar, deocamdată, este Heaven”, a fost avertismentul primarului Nicolae Robu.

Desi au trecut aproape patru luni de la declaratia ultimativa a ”ultracinstitului” edil, Dorin Epure nu numai ca nu a eliberat terenul pentru care nu mai are niciun contract, ci lucraza de zor pentru dechiderea noului sezon estival.

“Am discutat cu patronul de la Heaven si mi-a spus ca are o intelegere cu cei de la primarie, cu Nicolae Robu, sa mai ramana acolo pana in toamna. Pentru a da o aparenta de litigiu, care sa-i linisteasca pe cei care asteapta evacuarea chiriasului fata titlu, se vor depune la instanta tot felul de cereri fara nicio sansa de admitere”, a dezvaluit, confrom impactpress.ro, unul dintre apropiatii lui Dorin Epure.

O prima actiune de acest fel a si fost solutionata de Tribunalul Timis, in 26.03.2020. “Respinge ca neintemeiata actiunea formulata si precizata de SC Elaine SRL, in contradictoriu cu paratii Municipiul Timisoara prin Primar si Consiliul Local al Municipiului Timisoara. Cu recurs in 15 zile”, se mentioneaza in Hotararea 223/2020.

In cazul in care Dorin Epure isi va petrece vara 2020 pe sezlongurile de lux de la Heaven, este clar ca PNL Timis va avea un sponsor in plus pentru sustinerea campaniei electorale pentru alegerile locale.

