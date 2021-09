În Mitropolia Banatului au început cursurile pentru obținerea gradelor profesionale în preoție 2021

În episcopiile și arhiepiscopiile din cadrul Mitropoliei Banatului, au început cursurile pentru obținerea gradelor profesionale în preoție (definitivat și gradul II) 2021.

Astfel, cu binecuvântarea ÎPSS Ioan, arhiepiscopul Timișorei și mitropolitul Banatului, s-au înscris 27 de cursanți, care au venit din eparhiile Mitropoliei Banatului, respectiv, Arhiepiscopia Timișoarei, Arhiepiscopia Aradului și Episcopia Caransebeșului.

Aceste cursuri au menirea de a informa clericii care sunt la începutul activității lor, asupra problemelor importante de pastorație, de exegeză biblică și de liturgică, precum și de a-i ajuta cu informații noi, cu deprinderi noi pentru a avea o activitate pastorală mai eficientă și mai aplicată în rândul credincioșilor, care se confruntă astăzi cu probleme din ce în ce mai diverse.

Pe lângă subiectele deja obișnuite, liturgică, exegeză biblică, legislație și tipic bisericesc, Teologie pastorală, există și o cere de subiecte stabilite prin programa Sfântului Sinod, care privesc biotehnologiile și bio-ingineriile actuale, complicațiile pe care le-a adus în viața bisericească pandemia de Covid și toate aspectele acestea contemporane, care adeseori îngreunează o activitate pastorală eficientă a preoților în parohii.

Cursanții sau arătat deosebit de interesați de toate aceste informații, iar părinții profesori, care susțin cursurile vor răspunde la toate întrebările și nedumeririle acestora legate de temele abordate. Totodată, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan avem în vedere și aspectele din natură practică; fiecare zi de curs începe cu săvârșirea Sfintei Liturghii, în cadrul căreia câțiva preoți au fost rânduiți în sobor pentru slujirea Sfintei Liturghii, iar ceilalți stau la strană și dau obișnuitele răspunsuri liturgice. Tocmai ca aceștia să aibă și experiența nu doar de a săvârșit Sfânta Liturghie, dar și de a participa la Sfânta Liturghie din postura credincioșilor, o experiență care îi ajută să înțeleagă, care este necesitatea slujirii și dacă au anumite abateri să și le corecteze.

Aceste întâlniri au și scopul de a întări comuniunea și frățietatea dintre preoți, mai ales că avem cursanți din trei eparhii din Arhiepiscopia Timișoarei, Arhiepiscopia Aradului și Episcopia Caransebeșului și care vor interacționa și vor face un schimb de experiență și de informații, având în vedere că mulți dintre ei își desfășoară activitatea în contexte pastorale diferite, unii în mediul rural, alții în mediul urban, unii sunt preoți de caritate, alții sunt preoți care predau și Religie în școli. De aceea această diversitatea a experiențelor și activității pastorale și clericale, îi va ajuta pe cursanți să se apropie mai mult unul de celălalt, să își cunoască activitatea, să și-o aprecieze, și mai ales să-și ofere sprijin unul altuia, și să lege relații de colegialitate și prietenie.

Cei mai mulți dintre părinții profesori care vor susține cursurile sunt cadre didactice universitare a Facultății de Teologie din Timișoara, însă sunt și părinți profesori din Arhiepiscopia Aradului și din Episcopia Caransebeșului.

În Metodologia pentru obţinerea gradelor profesionale în preoţie de către personalul clerical, aprobată de Sfântul Sinod prin hotărârea nr. 1199/2008, se menţionează că obţinerea gradului definitiv este obligatorie pentru personalul clerical, şi se obţine prin cursuri şi prin examene speciale de definitivare, la minim 2 ani şi cel mult 5 ani de la titularizarea pe post, prin hirotonie. De asemenea, potrivit art. 125, alin. 1, din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, obţinerea gradelor profesionale (definitiv, II şi I) este obligatorie, ca formă continuă de perfecţionare a pregătirii clerului.

La Centrul Eparhial din Caransebeș, s-a desfășurat o nouă sesiune a examenului de capacitate preoțească pentru teologii care își doresc să ocupe un post clerical vacant din Episcopia Caransebeșului. La examen s-au prezentat șapte candidați, licențiați în teologie ortodoxă. Comisia de evaluare a fost prezidată de Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului și a avut în componență consilieri eparhiali și cadre didactice de la școlile teologice.

„Examenul de capacitate preoțească reprezintă confirmarea de către Episcopia Caransebeșului a competențelor pe care studenții și absolvenții de teologie le-au dobândit în timpul anilor de studii. Episcopia este angajatorul, dar și instituția care girează duhovnicește pentru candidații ce urmează să primească o parohie în cuprinsul eparhiei noastre”, a precizat părintele arhimandrit Casian Rușeț, consilier cultural al Eparhiei.

Prin acest examen au fost verificate cunoștințele candidaţilor la Dogmatică şi Morală, Administraţie Bisericească ca probe scrise, precum și Omiletică, Catehetică, Liturgică, Tipic, Cântare şi Legislaţie ca probe orale.

„Prin analiza și confirmarea competențelor de către comisia de examinare se încearcă ca acești candidați să fie cât mai bine pregătiți în momentul în care ei vor merge în parohiile pe care le vor păstori. Pregătirea lor și confirmarea acestei pregătiri este și pentru Episcopia Caransebeșului o certitudine că își vor desfășura activitatea potrivit tuturor exigențelor din vremurile pe care le trăim”, a mai spus părintele consilier.

În urma examenului au fost declarați admiși trei candidați care, astfel, vor putea solicita ocuparea unui post clerical vacant în Episcopia Caransebeșului.

În acest moment, sunt vacante 11 parohii, în protopopiatele Reșița, Băile Herculane și Moldova Nouă, care așteaptă slujitorii. Examenul de capacitate preoţească are valabilitate un an de zile pentru cei care au obţinut media sub 9.00 şi doi ani valabilitate pentru cei care au promovat cu cel puţin media 9.00.

