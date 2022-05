În premieră pentru Timișoara, la UVT se organizează conferința „Women in Data Science”, un concept bazat pe inițiativa globală a Universității Stanford

Conferința „Women in Data Science”, organizată de către FabLab în parteneriat cu Asociația Banat IT, la Universitatea de Vest din Timișoara, o premieră pentru centrul nostru universitar, dorește să educe și să inspire generațiile tinere pentru a urma cariere în acest domeniu inovator, precum și profesioniștii din organizații, pentru a-i îndruma să înțeleagă mai bine complexitatea din jurul muncii lor. Evenimentul, organizat în peste 200 de alte locații din întreaga lume, aduce împreună femei cu cariere deosebite în Data Science (Știința Datelor), din mediul business, public, educațional și al societății civile.

Pasionații de date se bucură de un eveniment dedicat Științei Datelor, în limba engleză, organizat în cadrul Universității de Vest Timișoara (Bd.V.Pârvan nr.4), vineri, 20 Mai, în amfiteatrul A01 (parter UVT). Women in Data Science (WiDS) Timișoara este un eveniment independent, organizat de FabLab – Social Fabrics Research Lab la Universitatea de Vest Timișoara, în parteneriat cu Asociația Banat IT, ca parte a conferinței regionale Women in Data Science Central and Eastern Europe și a Inițiativei Globale Women in Data Science (WiDS) Worldwide, organizată de Universitatea Stanford.

Invitatele WiDS Timișoara 2022 își vor prezenta cele mai recente proiecte și vor dezbate diverse aspecte ale acestui domeniu extrem de căutat. Vor avea intervenții în cadrul conferinței:

Silvia Fierăscu, Organizator, Lector, Universitatea de Vest din Timișoara

Georgiana Turculeț, Cercetătoare Marie S. Curie, Universitatea Pompeu Fabra, Spania

Alexandra Florea, doctorandă, Universitatea Goethe din Frankfurt, Germania

Diana Andone, Director e-Learning Center, Universitatea Politehnica Timișoara

Alexandra Ștefănescu, colaborator, Asociația pentru Tehnologie și Internet

Rafiazka Hilman, doctorandă, Central European University, Austria

Moderator Panel Discuții: Raluca Cibu-Buzac, CEO Luminspino

WiDS Timișoara este organizată de cele trei Ambasadoare Women in Data Science România, aflate în Timișoara, la Universitatea de Vest, Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării: Silvia Fierăscu (lector), Teodora Nan (masterandă), Ariana Niță (studentă), cu sprijinul voluntarilor FabLa ( Teodora Haneș, Miruna Lucan, Cristina Danileț, Larisa Sofia, Ianis Rușitoru și Roxana Leaha), studenți la Medial Digitală anul III.

„Implicarea colegelor noastre cercetătoare, care mentorează grupe de studenți în spiritul Științei Datelor, este una prodigioasă. Timișoara, prin Universitatea de Vest din Timișoara, se aliniază unui circuit internațional special și remarcabil, oferind o nouă premieră semnificativă prin găzduirea conferinței dedicate rolului femeilor cercetătoare din domeniul Științei Datelor. Acest format de dezbatere științifică adaugă, bineînțeles, adaugă un plus de vizibilizare internațională centrului universitar timișorean, și ne plasează pe harta mondială WiDS”, spune rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea

Conferința Women in Data Science (WiDS) a fost organizată pentru prima dată în Noiembrie 2015 de către Universitatea Stanford, din S.U.A., drept eveniment de o zi cu scopul de a aduce împreună femei cu rezultate excelente în Data Science (Știința Datelor). Transmisia în direct a evenimentului a fost vizionată de peste 6.000 internauți din întreaga lume, fapt ce a semnalat șansa de a crea o oportunitate de impact global.

Inițiativa Globală WiDS a reușit să ajungă la peste 100.000 de mii de oameni din întreaga lume, atât cu prezență fizică, dar și online, cu peste 20.000 de participanți la WiDS Stanford și mai mult de 200 de evenimente organizate independent, în peste 50 de țări, de către ambasadori internaționali WiDS.

Comentarii

comentarii