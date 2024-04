Încă o lovitură pentru USR și Dominic Fritz. Uniunea Bulgarilor din Banat părăsește Alianța Timișoara Unită

Încă un scandal în care este implicat primarul Dominic Fritz și Alianța Timișoara Unită. După ce acum câteva zile Partidul Liberal Timiș a decis să părăsească alianța, astăzi și Uniunea Bulgarilor din Banat-România a luat hotărârea să nu mai susțină USR.

Deputatul Gheorghe Nacov, președintele uniunii a declarat că bulgarii îl vor susține pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș pe Alfred Simonis, candidatul Alianței PSD-PNL.

“Am mandatul UBB-R în ce privește susținerea politică a candidaturii d-lui Alfred Simonis în această funcție. Trebuie sa recunosc ca a fost propunerea mea personală, acceptata în unanimitate de conducere”, a declarat Nacov într-un interviu pentru Buletin de Timișoara.

“În primul rând trebuie sa va corectez: UBB-R nu face parte din alianța, am semnat-o în calitate de susținători. Acesta a fost mandatul meu. La întrebarea dvs. răspunsul meu este simplu: nu exista nicio contradicție. Alianța este strict pentru Timișoara. În niciun caz pentru candidaturile de la CJT. Suntem o organizație serioasă, susținerile noastre publice sunt asumate si așteptam aceeași atitudine de la toți partenerii noștri. Am observat și observăm atent schimbările politico-electorale care au avut loc ulterior semnării pactului de susținere a Alianței. S-a schimbat inclusiv componenta politică a acesteia. Noi nu dorim implicarea în scandaluri și jocuri politice, mai ales când nu suntem competitori electorali.

Îl consider de departe cel mai potrivit pentru funcție și pentru Timiș, el ieșind în evidență prin toate acțiunile pe care le-a întreprins în ultimii ani și mai ales prin susținerea proiectelor pentru județul Timiș. Candidatura lui Alfred Simonis mi se pare unul din lucrurile bune care i s-au întâmplat Timișului în ultima vreme. Ori, din postura mea, cunosc implicarea domniei sale și în alte lucruri bune petrecute în județ în acest mandat. Și credeți-mă, nu îmi permit să vorbesc prostii. Potențialul său managerial, administrativ și politic trebuie pus în valoare în interesul Timișului, mai ales în această conjunctură politică. Am avut nenumărate discuții de-a lungul anilor în Parlament și am văzut cat de mult s-a luptat pentru toate investițiile din Timiș și cred că la Consiliul Județean Timiș este nevoie de un om energic, cu forță politică, de un om care, dacă e nevoie, să bată cu pumnul în masa decidenților de la București, lucru pe care Alfred Simonis l-a făcut și îl va mai face. Timpul va demonstra că am avut dreptate. În urma scandalurilor din interiorul Alianței, a schimbării componentei sale prin ieșirea Partidului Liberal Timiș, noi am decis sa facem un pas lateral. Intrarea lui Alfred Simonis în cursa pentru președinția Consiliului Județean Timiș a schimbat lucrurile radical pentru că noi, ca și comunitate, avem nevoie de un președinte care înțelege cum funcționează lucrurile și care se implică în rezolvarea oricărei probleme. Să nu uitam ca Alfred Simonis vine de pe poziția de președinte al Camerei Deputaților, deci al treilea om in stat. Referitor la această Alianță de care ați amintit, noi ne-am pus serioase semne de întrebare când am văzut ca unii dintre competitorii electorali sunt preocupați doar de scandal și lupta pentru putere fără să scoată vreun cuvânt legat de proiecte pentru județul Timiș. Așa ceva este greu de acceptat pentru noi”, a declarat Gheorghe Nacov.

