Ionuț Nasleu a fost demis de la conducerea Piețe SA. Fritz: „Un alt pas spre normalitate”

Marți, 23 februarie, primarul Dominic Fritz a anunțat că Ionuț Nasleu a fost demis de la conducerea Piețe SA. Cu o zi în urmă, Nasleu le cerea membrilor consiliului de administrație să-l demită pentru „a nu suferi din cauza sa”. Se pare că aceștia l-au ascultat, iar marți, cu doar câteva ore înainte de Adunarea Generală a Acționarilor Piețe SA, adică o întâlnire a membrilor Consiliului Local, unic acționar, l-au demis.

Reamintim, primarul invoca pierderile financiare ale societății și dispariția unor echipamente de 200.000 de lei din inventar în favoarea demiterii. În schimb, fostul director spunea că primăria nu a făcut investiții în piețe, cum ar fi trebuit conform contractelor de concesiune, iar pandemia a îngreunat și mai mult situația. Despre echipamente, Nasleu spunea că acestea nu au fost casate, din vina primăriei, și depozitate într-o magazie în ultimii ani, unele nemaifiind găsite acum, din vina administratorilor de piață.

„Fostul consilier personal al primarului precedent și baron peste piețele din Timișoara, a dus, în doar doi ani, o societate profitabilă la pierderi financiare de 4,2 milioane de lei, cu dispariții misterioase din gestiune și resurse publice folosite în beneficiu personal. Am cerut Corpului de Control să verifice și informațiile apărute recent în presă și să ia măsurile care se impun. De asemenea, orice încălcare a legii va fi imediat sesizată organelor de cercetare penală

Toți managerii din societățile din subordinea consiliului local care nu pot performa, vor pleca. Nu voi tolera indolența sau folosirea bunurilor publice în scop privat. Nici nu voi accepta o atitudine laxă «las’ că ne vin subvențiile de la primărie». În locul lor avem nevoie de profesioniști care să muncească cu integritate, cu dexteritate managerială și cu dăruire totală pentru comunitate. Iar acesta nu-i lucru ușor.

Legislația nu permite ca schimbarea să se facă de pe azi pe mâine, dar este inevitabilă. Iar dacă o facem cu înțelepciune, ca la carte, va fi și durabilă. Știu că unii așteaptă focuri de artificii, dar eu sunt omul regulilor, al seriozității și al transformărilor de substanță, nu de suprafață. Azi, un alt pas spre normalitate”, scrie Dominic Fritz, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

UPDATE:

La ora 12.23, la doar 31 de minute de la postarea de pe pagina de Facebook a edilului-șef al Timișoara a venit și reacția acum fostului director, publicată prin intermediul aceleiași rețele de socializare. Așa cum spunea încă de luni, și marți, Nasleu insistă că demiterea sa este bazată pe acuzații nefondate, venite ca parte a unei acțiuni de „hărțuire mediatică”. El mai menționează că „lupta nu s-a terminat”.

„În sfârșit, primarul Dominic Samuel Fritz și-a realizat singurul său mare proiect, poate singurul din mandatul său: demiterea mea de la conducerea SC Piețe SA.

Am coloană vertebrală și nu plec capul în fața nimănui. Dimpotrivă, plec cu fruntea sus, știu tot ce am făcut pentru societatea Piețe SA în perioada cât am fost director, prin concurs, știu și colaboratorii mei. Lupta nu s-a terminat însă. Se va termina doar atunci când tot ce mi s-a pus în cârcă va fi demontat, acuzațiile aduse fiind nefondate. Le mulțumesc angajaților Piețe SA, cu excepția unei singure persoane, se știe singură persoana aceea, le mulțumesc colaboratorilor din piețe, producătorilor și comercianților și îi asigur că vor găsi în mine un sprijin loial. Rămân același om care apără valorile creștine și voi avea o luptă și mai acerbă cu cei care urăsc Biblia și nu pun mâna pe ea.

Sper că, prin demiterea mea abuzivă dorită cu ardoare de Samuel Fritz, să fie un beneficiu pentru societatea Piețe și să înceapă în sfârșit investițiile cerute de mine Primăriei prin zecile de adrese. În plus, vreau să văd că Samuel Fritz își îndeplinește promisiunea dată comercianților pe când era în campanie electorală: să înjumătățească chiriile celor care sunt în contract cu Piețe SA!

Totodată, sper ca această hărțuire mediatică, generată de dl Fritz prin telefoane la diverse redacții de presă, să înceteze. Nu mai sunt persoană publică, nu mai sunt nici om politic, nu mai reprezint nicio miză pentru nimeni, așa că vreau să fiu lăsat în pace atât eu, cât și familia și apropiații mei. Tocmai de aceea, aceasta va fi ultima mea comunicare pe această temă”, scrie Nasleu.

