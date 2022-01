Ionuț Nasleu, fostul director al SC Piete SA Timișoara, condamnat la 2 ani și opt luni de închisoare pentru șantajarea jurnaliștilor Dragoș Boța și Iulica Boța

Dupa mai multe amanari succesive, Judecatoria Timisoara a pronuntat joi sentinta in dosarul in care Ionut Nasleu, fostul director al SC Piete SA Timisoara este acuzat de santajarea jurnalistului Dragos Bota (Pressalert.ro) si a sotiei sale, Iulica Bota (Debanat.ro).

Ionut Nasleu a fost condamnat la 2 ani si opt luni de inchisoare si plata unor daune civile de 25.000 de euro.

Fostul ofiter SRI si consilier al fostului primar Nicolae Robu, a primit patru pedepse, iar la pdepasa cea mai mare s-a adaugat un spor: 1 an si opt luni pentru santaj la persoana vatamata Dragos Bota, 1 an si opt luni pentru santaj la persoana vatamata Iulica Bota, 1 an de inchisoare pentru fals material in inscrisuri oficiale si 6 luni de inchisoare pentru instigare la uz de fals. In stabilirea condamnarii finale, la pedeapsa cea mai grea, de 1 an si opt luni de inchisoare, s-a aplicat un spor de 1 an si 20 de zile de inchisoare (1/3 din suma celorlalte pedepse), astfel ca a rezultat pedeapsa finala de 2 ani, opt luni si 20 de zile de inchisoare, care a fost suspendata pe un termen de supraveghere de 4 ani.

De asemenea, instanta a admis, in parte, si pretentiile civile ale persoanelor vatamate, astfel ca Ionut Nasleu a fost obligat la plata a 10.000 de euro catre Dragos Bota si 15.000 de euro catre Iulica Bota.

Acuzatiile de santaj la adresa celorlalte doua parti, Stefoni Marius Gheorghe si Holeiciuc Stefania, fost subalterni ai inculpatului, au fost respinse, judecatorul lasand nesolutionata actiunea civila exercitata in cauza de cei doi.

Condamnarea nu este definitiva, ci poate fi atacata cu apel in 10 zile de la comunicare.

