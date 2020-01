La Iulius Town, te bucuri de reduceri de până la 80% și ești răsplătit cu vouchere de până la 100 de lei

Bucură-te de reducerile de iarnă! Brandurile tale preferate din Iulius Town Timișoara au oferte de nerefuzat, de până la 80%, care îți aduc vouchere pentru și mai multe cumpărături, la prețuri promoționale.

Noul an aduce reduceri la Iulius Town, pentru ca tu să-ți înnoiești garderoba cu articolele pe care ai pus ochii, la preț mult mai mic. Descoperă piesele sezonului la oferte care te surprind, la îmbrăcăminte, încălțăminte, accesorii, articole sportive și pentru copii, dar și cosmetice sau electronice. Pentru a intra în campania promoțională Winter Sale, care se desfășoară până pe 31 ianuarie 2020, trebuie să cumperi din magazinele Iulius Town conform pragurilor de minimum 150 lei, 300 lei sau 500 lei şi să soliciți vânzătorilor bonurile fiscale, indiferent de valoarea acestora. Odată ce atingi unul dintre cele trei praguri, trebuie să mergi la Centrul Info și să le prezinți personalului. La 150 de lei, ai șansa să câștigi un voucher de 25 lei, la 300 de lei, un voucher de 60 lei, iar pentru cumpărături de 500 de lei, valoarea voucherului este de 100 de lei. Participarea la campanie se face în baza regulamentului disponibil pe site-ul Iulius Town.

Pregătit de shopping? Profită de reducerile de până la 70% de la Marks&Spencer, Camaieu și Sofiaman și de cele de 60% de la Lee Cooper. Ai până la -50% la Mango, Orsay, C&A, Koton, Distinctive, Tommy Hilfiger, Liu Jo, Guess, Stefanel, Tom Tailor, US Polo ASSN, Nissa, D’S Damat, Steilmann, Seroussi, Urma, Effect, pentru ținute potrivite fiecărei zile și ocazie. Zara și Bershka te întâmpină cu până la -40%, iar Poema te așteaptă cu promoții speciale. Peek&Cloppenburg are cu un discount de 20% la articole deja reduse. Dacă ai un stil de viață dinamic și cauți echipamentul perfect pentru fiecare activitate, fie ea în aer liber sau în interior, vino la Hervis Sports, unde ai până la 70% reducere. La SportVision, Grid și Superdry ai până la -50%, în timp ce la VGeneration, New Era și Buzz ai -40%. Și la U-Man găsești prețuri reduse cu până la 33%, iar la Adidas ai -30%.

Iar dacă vrei să îți găsești perechea de pantofi ideală și să te bucuri de oferte, trebuie să știi că la Anna Cori ai piese reduse cu până la 60%, la Il Passo, Musette, Xara Shoes și Tamaris cu până la 50%, în timp ce la Benvenuti ai până la -55%. Tezyo și Ecco te întâmpină cu -40%, Deichmann cu până la –30%, iar CCC te surprinde cu oferte cuceritoare. Iar pentru un outfit complet, descoperă accesoriile din Splend’or,unde găsești produse cu până la -70%,în timp ce la Parfois, Meli Melo și Kultho ai până la -50%. Nu rata prețurile mai mici cu până la 45% la Swarovski, cu 40% la Be in Time sau cele reduse cu până la 30% la Bianco Nero. Vrei o geantă nouă?La Obag găsești produse reduse cu până la 65%.

Cauți un cadou pentru cineva drag sau chiar pentru tine? Sigur găsești unul potrivit în magazinele de cosmetice și parfumuri din Iulius Town, care te așteaptă cu surprize. Ai prețuri mai mici cu până la 80% la Sephora și cu până la 60% la Douglas. Aidiscounturi de până la 50% la MAC, Pupa Milano, The Body Shop și Yves Rocher, dar și oferte speciale la MyGeisha, Xpert Beauty și ProBeauty. Dacă ești în căutarea unui produs electronic sau IT, acum este momentul să-l achiziționezi, cu reducerile de până la 50% la Media Galaxy. Adaugă listei tale de cumpărături și o carte, cu promoțiile speciale de la Diverta.

Te așteptăm la Iulius Town să te răsplătim pentru sesiunile de shopping la reduceri! Găsești lista completă pe site.

Comentarii

comentarii