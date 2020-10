La restaurant, închis. La ”fete”, deschis!

Indubitabil, începutul lunii octombrie ne umbrește speranțele pentru comunicarea deschisă, directă, interumană. Asistăm la creșterea numărului de cazuri de Covid 19, conform statisticilor, conform ”comitetelor de comunicare” din toate zonele administrative, inclusiv locale, deci nu este o situație prea veselă. Nu doresc, azi, să pun etichete culoarelor de comunicare, dar multe persoane, aflate, desigur, pe ele, fac numeroase gafe și produc perturbații pe care greu le vor corecta. Seara trecută, ni s-a comunicat, la Timișoara, la câteva zile după București (!), lista activităților ce se închid, pentru 14 zile, în urma creșterii la 1,8 a procentului populației cu virus, la mia de locuitori. Bine. S-au închis cluburile, destul de ușor de înțeles, mai ales că numeroasele poze de pe facebook și alte rețele arătau clar modele de nerespectare a normelor contra Covid-ului. Ceea ce eu, personal, nu am înțeles, este logica de închidere a restaurantelor, mai ales că era, poate, singura activitate cu cele mai severe norme de igienă și sanitare, dintre toate activitățile: geluri, la fiecare pas, dezinfectarea meselor, vizibilă, cu angajați ce respectau cerințele, mesele, puse cu distanțarea cerută, angajații, blindați cu măști, mănuși, toate instrumentele de lucru erau la vedere. De ce nu am înțeles? După ”modelul german”, pe care atât de mult îl admirăm, nu înțeleg de ce nimeni nu ia măsuri împotriva prostituției la vedere? ”Fetele de pe Aradului” sunt acolo, pe frig, în bătaia vântului, în jurul lor este o ”mare” de mizerii indefinibile, cutii, țigări, resturi de mâncare, iar pe ele nimeni nu le vede! În Germania, ”fetele” stau la căldură, sunt libere într-o țară liberă, deci bordelurile nu s-au închis. Să fie, oare, o ”normă” europeană, ce stimulează nepăsarea autorităților? În sfârșit, bine că au închis sălile pentru jocurile de noroc, locul în care-și pierd mințile mulți dintre concitadinii noștri. Poliția, dar nici Comitetul pentru Situații de Urgență, nu au luat în calcul controlul prostituției, o sursă atât de evidentă pentru răspândirea virușilor de orice fel! Tare aș fi curioasă ce a făcut Prefectura Timiș cu restaurantul Riviere, de pe Bega declarat ”terasă”, dar cu pereți aproape complet închiși, deci un restaurant în care se fumează și nu se respectă nicio lege sanitară! Nu știu dacă doamna Lili Oneț, prefect de Timiș, după experiența de crupier la un cazinou din Timișoara, în anii 90, mai este interesată de situația reală a restaurantelor, cluburilor, cafenelelor, când din păcate, chiar restaurantele cele mai bune din Timișoara, ”vinovate fără vină” s-au închis! DSP a răspuns redacției ”Ziua de Vest” că în urma controlului efectuat la restaurantul numit ”terasă” nimeni nu fuma, că aveau un perete libert, or, exact asta arătam în articol, că NU este terasă dacă are un perete liber, ci este restaurant.

Instituțiile statului nu-și fac datoria, totul se rezolvă după formula ”ne descurcăm noi cu… ei”, orașul va mai avea mult de suferit până când răul sădit de Nicolae Robu se va corecta puțin câte puțin, și până când crupierii vor fi înlocuiți cu funcționari publici adevărați!

PS. Apropos, restaurantul Riviere de pe Bega este tot deschis! Prefectul Lili Oneț știe?

