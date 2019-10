La Timişoara s-a dechis cea mai mare unitate de tratare a marilor arşi din România

Timişoara are, de miercuri, cel mai mare centru de tratare a marilor arşi din România. Acesta funcţionează la Casa Austria, în cadrul Spitalului Judeţean Timişoara şi va oferi condiţii la nivel european pentru tratarea pacienţilor care au suferit arsuri grave.

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a inaugurat, alături de preşedintele CJ Timiş, Călin Dobra, şi managerul Spitalului Judeţean Timişoara, Marius Craina, la deschiderea activităţii noii unităţi medicale. Amenajată pe banii consiliului judeţean şi dotat cu aparatură finanţată de Ministerul Sănătăţii, clinica oferă cele mai bune condiţii pe care o unitate medicală de gen o oferă în orice ţară europeană.

„Vedeţi că de când am venit zâmbesc. Zâmbesc pentru că în sfârşit avem un un centru pentru mari arşi. Am fost în mai multe ţări europene şi am văzut mai multe unităţi de acest gen. Astăzi pot să vă spun că sunt mândră că sunt româncă. Ceea ce este important, este că începând de mâine acest centru va putea să trateze pacienţi.”, a declarat Sorina Pintea.

Tot ministrul Sănătăţii a anunţat că a fost aprobată finanţarea pentru plata a două linii de gardă complete pentru noul centru. În plus, au mai fost aprobate şi două posturi de medici specialişti, care vor lucra exclusiv în cadrul centrului de mari arşi. „Acestea sunt condiţiile cerute de standardele europene. Sunt 50 de persoane care vor deservi unitatea, acestea sunt standardele europene”, a subliniat Marius Craina, managerul Spitalului Judeţean.

Conform acestuia, toate saloanele centrului sunt realizate şi dotate cu aparatură care oferă gradul maxim de protecţie împotriva infecţiilor. „Acest tip de pacienţi au nevoie de un nivel maxim de protecţie, diferit de tot ce se oferă la orice alte intervenţii. În cadrul acestor saloane de găzduire a marilor arşi se pot efectua şi mici intervenţii chirurgicale, există inclusiv aparat de anestezie, pacientul poate fi intubat”, a mai declarat Craina.

În cursul săptămânii viitoare se va deschide o unitate similară şi la iaşi a anunţat Sorina Pintea. În acest fel, România va putea oferi marilor arşi posibilitatea unor tratamente la cel mai înalt nivel, dar la preţuri mai bune decât cele de la clinicile din străinătate, acolo unde erau transferaţi pacienţii din ţară, pentru că în România nu existau condiţii de acest gen.

Comentarii

comentarii