Liderii Pro România Timiș, dispuși să lase posturile dobândite la alegerile locale pentru cele de parlamentar

Nicu Birău, proaspăt ales primar de Variaș, respectiv Adrian Pau, desemnat consilier județean, din partea Pro România Timiș, au ales calea Bucureștiului, pentru a primi câte un post de senator, respectiv deputat. Ei au anunțat că nu vor ezita să renunțe la funcțiile deja câștigate de nici o lună, pentru a putea ajunge în Parlamentul României. Ținta pentru alegerile din decembrie, stabilite de filiala a partidului, sunt un post de senator și doi de deputați.

Pus pe primul loc al listei la Senat, Nicu Birău, reales primar la Variaș , spune că alege parlamentul, pentru a putea susține primarii și să reușească modificarea legislației în domeniul administrativ.

”Îmi voi asuma trecerea în parlament. Am decis să candidez după alegeri, cred că îmi pot ajuta comunitatea mai bine din parlament. Sunt multe legi legate de administrația locală și pot să le îmbunătățesc și să ajut, astfel, primarii. Nu se vor supăra cei din Variaș, acolo este casa mea în continuare. Trăim niște timpuri și vremuri atipice. Alegerile locale au fost un test pe care l-am trecut așa cum ne-am propus”, a declarat Birău.

Nici colegul său, Adrian Pau, liderul Pro România din Timiș nu va rămâne consilier județean, dacă va câștiga funcția de deputat. De fapt, acesta recunoaște că această candidatură nu a fost decât un fel de ”locomotivă” pentru partid și nu un scop în sine. Acum pleacă de pe poziția 1 a listei pentru Camera Deputaților.

”Am plecat cu un deziderat, să conduc colegii spre un rezultat bun la nivel de județ. Am luat peste 18.000 de voturi. Nu am făcut această campanie pentru Adrian Pau. De asta am acceptat să conduc cu Nicu Birău această organizație. Am reușit să obțin voturile de la consiliul județean cu o concurență acerbă, cu președintele în funcție, cu liderul PNL, cu 98 de primari în funcție. Suntem pregătiți pentru orice, avem oameni buni în o serie de domenii. Dacă Marius Craina și Roxana Iliescu au rămas la consiliul local, la consiliul județean avem oameni la fel de buni, este un om cu experiență administrativă, fost ministru secretar de stat, plus doi antreprenori, care au dezvoltat de la zero afaceri. Am convingerea că am făcut alegeri bun”, a declarat și Adrian Pau.

Călin Dobra, invitat de Adrian Pau la Pro România

Călin Dobra a fost ofertat de cei de la Pro România pentru a se alătura noii formațiuni politice, dar acesta a refuzat. Conform lui Adrian Pau, liderul filialei locale a acestei formațiuni, Dobra mai spera că va primi poziția a doua pe lista PSD la Camera Deputaților.

Dobra nu vine la Pro România, dar partidul va încerca să îl ajute, după 6 decembrie, când va forma o alianță cu PSD. Deocamdată, spune Pau, Dobra rămâne un visător.

”Da, l-am chemat la Pro România, acum sperăm la noua alianță care va fi din 6 decembrie, (n.r cu PSD), și vom putea să îi oferim poziția de vicepreședinte la CJT.

Călin Dobra încă așteaptă să se încheie listele. În discuția pe care am avut-o duminică cu el, spera încă la locul doi la Camera Deputaților. Cred că încă speră. El este un etern visător si probabil asta va rămane. Și-a luat bilet, sa vedem dacă va avea succes. Și pemtru noi tot probabilitate este că va fi președinte la Lugoj. El a tras biletul la loto și speră să fie câștigător”, a declarat Adrian Pau

O altă piesă grea vânată de Pro România de la PSD Timiș, Sorin Ionescu, a refuzat, de asemenea, propunerea. Din motive personale.

”Am avut discutii foarte avansate si cu Sorin Ionescu sa vina la funcția de senator, i-am oferit poziția unu și a refuzat. A zis ca e vorba de probleme personale”, a mai spus Pau.

