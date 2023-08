Lotul SCM winsed.swiss Mozzart Bet Timișoara se completează cu un jucător din SUA. Este vorba despre Antonio Makale Foreman, care evoluează pe postul de guard.

Născut la 3 septembrie 1997, la Kingsport, Tennessee (SUA), Foreman a jucat sezonul trecut la KK Slavija Istočno Sarajevo, sfertfinalistă a primei divizii din Bosnia și Herțegovina.

În 24 de meciuri pentru echipa bosniacă, el a avut medii de 14.7 puncte, 2.6 pase decisive, 2.3 recuperări/meci și a fost pe teren, în medie, 26 de minute și 7 secunde/meci.

Timișoara devine a doua sa echipă din cariera de jucător profesionist, după ce până în 2022 a evoluat în țara sa natală, la University of California Golden Bears, formație din campionatul universitar NCAA. Foreman a absolvit Universitatea din Columbia în mai 2022, cu o diplomă în arte.

„Sper să-mi aduc o contribuție importantă la performanțele noii mele echipe în acest sezon. Am auzit doar de bine despre echipa din Timișoara, sper să reușim împreună lucruri frumoase. Cred că mă voi integra foarte repede în grupul de jucători, de obicei nu am probleme legate de adaptare”, spune Antonio Makale Foreman. Sursă foto: California Golden Bears Athletics – Official Athletics Website

