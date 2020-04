Lucian Bode, ministrul Transporturilor: Nu există niciun document, nicio solicitare oficială pentru acel tren care să transporte muncitori din Timișoara spre Austria

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, vineri, la Timişoara, că nu există niciun document oficial din partea statului austriac care să solicite transportul muncitorilor cu trenul, pornind de la Timisoara.

”Am văzut această comunicare publică din partea unui oficial austriac. La nivelul Ministerului Transporturilor nu există niciun document, nicio solicitare oficială din partea vreunui oficial austriac pentru acel tren care să pornească din Timişoara pe data de 2 mai. Aşadar, pe drum am discutat cu colegii mei, le-am cerut să facă demersurile şi am transmis adresă oficială către Ministerul Afacerilor Externe, către ambasadă, către Ministerul Afacerilor Interne, să ne spună dacă la ei a ajuns o astfel de solicitare. La noi nu a ajuns”, a declarat Lucian Bode.

Ministrul Transporturilor s-a aflat la Timişoara pentru a vizita spitalul de campanie al MApN care se ridică pe Stadionul CFR care aparţine parţial de Ministerul Transporturilor.

”O parte aparţine Ministerului Transporturilor. Eu am felicitat şi sunt mândru că ţara asta are astfel de oameni, determinaţi, care după ce au sunat luni să ceară acordul, le-am spus: oameni buni, suntem în război şi în război nu ne vom gândi unde facem antrenamente peste 2 luni. Este a doua colaborare pe care o avem cu Ministerul Apărării Naţionale, după cea de la Constanţa şi o să îi transmit domnului general Ciucă, ministrului Apărprii Naţionale tot ce am văzut aici şi felicitarile pe care le-am transmis echipei domnului general Ionescu”, a mai spus ministrul.

Caroline Edtstadler, ministru pentru Europa al Austriei, a anunţat într-un comunicat de presă că un tren de noapte va duce, săptămânal, începând cu 2 mai, personal din România care să asigure servicii în Austria pentru persoanele care necesită îngrijire permanentă.

„Mă bucur că, în ciuda închiderii graniţelor, am putut dezvolta un coridor comun pentru lucrătorii din România”, a declarat Caroline Edtstadler.

Ea a precizat că aproximativ 33.000 de oameni depind de îngrijire continuă în Austria.

Legătura cu Timişoara, scrie sursa citată, va începe cu un tren pe săptămână, dar s-ar putea ajunge la trei trenuri pe săptămână.

