Mai ai două săptămâni să te înscrii în cursa pentru marele premiu de la E.ON Energy Globe Award 2018!

10.000 de euro pentru marele premiu, dar şi alte numeroase premii valoroase te aşteaptă! Tot ceea ce trebuie să faci este să îţi înscrii, până pe 15 iunie, proiectele şi ideile din domeniul eficienţei energetice şi protejării mediului înconjurător pe www.energyglobe.ro. Am prelungit termenul de pe 31 mai până la jumătatea lunii iunie pentru că am vrut să oferim posibilitatea cât mai multora dintre cei care au aflat despre concursul nostru să îşi pregătească temeinic proiectele pentru a ni le prezenta. Nu trebuie să fii îngrijorat pentru că încă nu ai implementat proiectul tău, este loc şi pentru astfel de iniţiative care vor intra la categoria Idei. Iar dacă proiectul tău este finalizat sau în curs de realizare, este foarte bine , pentru că el poate fi încadrat la una dintre categoriile: Companii, Municipalităţi , Do it yourself şi Tineret.

Concursul se adresează tuturor celor care se gândesc la un viitor mai bun: municipalităţi, comune, societăţi comerciale, instituţii ştiințifice şi de cercetare, organizații de stat, neguvernamentale, școli sau universităţi.

Un juriu format din specialişti de renume va evalua proiectele şi ideile înscrise, iar decernarea premiilor se va face la Bucureşti, în luna septembrie. Marele câştigător va pleca acasă cu premiul în valoare de 10.000 de euro şi se va califica la etapa internaţională a Energy Globe Award.

Partenerii instituţionali ai ediţiei din acest an a E.ON Energy Globe Award Romania sunt Universitatea Politehnică din Bucureşti – Facultatea de Energetică, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi şi Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. De asemenea, competiţia este susţinută de Orange, BRD, ING, Vaillant şi Siemens.

Energy Globe Award este organizată în România de către compania E.ON începând din anul 2016. La prima ediţie, în competiţie au fost înscrise peste 150 de proiecte iar Marele Câştigător – Asociaţia Ecostuff Timişoara – a fost selectat pentru a reprezenta România la finala Energy Globe Award Global, desfăşurată la Teheran (Iran) unde a ocupat locul al treilea la categoria Youth, atrăgând atenţia şi aprecierea lumii întregi cu proiectele “Zero Waste School & Keep Danube Clean“. La cea de-a doua ediţie, din 2017, au fost înregistrate peste 160 de proiecte iar câştigătoare a fost Grădiniţa cu program prelungit ,,Prichindel”,din Suceava, cu proiectul ,,Oraşul Viitorului”.

Energy Globe Award (www.energyglobe.info) este cea mai importantă competiţie la nivel internaţional din domeniul eficienţei energetice şi protejării mediului înconjurător. Cu o tradiţie de aproape două decenii, Energy Globe Award a fost creat de austriacul Wolfgang Neumann, iar în acest moment este organizat în circa 180 de ţări.

Comentarii

comentarii