Managerul unei multinaționale din Timiș, fost consilier al lui Dacian Ciolos, a murit la doar 58 de ani

Managerul uneia dintre cele mai cunoscute multinationale din Lugoj a murit pe un pat de spital din Bucuresti. Craciun Mihut, managerul Werzalit Lemn Tech s-a stins din viata la 58 de ani, au confirmat pentru Lugoj Info.ro mai multe surse din cadrul companiei lugojene.

Pana sa ajunga la Lugoj, Mihut a ocupat functii de conducere in cadrul unor companii de renume printre care RedBull, Coca Cola sau Kandia. Colegii sunt socati de disparitia prematura si sustin ca au pierdut un profesionist.

Craciun Mihut a fost consilierul pe probleme de economie si transport al lui Dacian Ciolos, din decembrie 2015 pana in aprilie 2016, pe vremea guvernarii tehnocrate.

In luna mai a anului 2017, Mihut s-a aflat in centrul unui scandal urias fiind arestat de DIICOT in urma unei operatiuni care a vizat mai multi sefi si fosti sefi din conducerea CFR Marfa. Procurorii au anuntat la acea vreme ca la nivelul “CFR MARFA” S.A. s-ar fi constituit un grup infractional organizat, implicand factori de decizie de la nivelul central si teritorial al societatii de transport, avand ca scop subevaluarea bunurilor din patrimoniul societatii, cu prilejul operatiunilor de vanzare-cumparare a 2450 de vagoane destinate casarii, in folosul unei firme care se ocupa cu fier vechi. Suspectii din dosar erau acuzati de grup infractional organizat, delapidare cu consecinte deosebit de grave, fals intelectual si uz de fals. Valoarea prejudiciului era estimat de procurori la peste sase milioane de euro. Mihut a ocupat functia de director al CFR Marfa pana in decembrie 2016.

