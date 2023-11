Marea dărâmare este plină de erori. Lațcău și Creiveanu, alungați de la Gatsby, după ce au somat firma greșită

Acțiunea în forță a Primăriei Timișoara de demolare a cluburilor de pe malul Begăi este considerată nelegală de unii dintre patronii acestora. Operațiunea, demarată miercuri, 1 noiembrie, cu Terasa Boss, urmează, în cadrul aceleiași etape, să continue cu fostul club Gatsby, situat tot pe bulevardului Vasile Pârvan.

Prezenți pe șantierul de la clubul CFR, unde s-a spart doar asfaltul parcării (pentru că nu puteau distruge altceva), viceprimarul Ruben Lațcău și administratorul public Matei Creiveanu au încercat să intre cu forța în incinta terasei Gatsby, situată lângă Terasa Boss, Au fost însă opriți de către paznici și de avocata Nicoleta Ageu, care reprezintă firmele care administrează aceste spațiile.

În timp ce operațiunea de dărâmare era în toi, primarul Dominic Fritz a declarat presei că a început să pună în practică „două dispoziții de demolare pe care le-a emis deja în luna aprilie”. Dar, dacă la terasa Boss proprietarul și-a dărâmat singur construcțiile temporare, la Gatsby situația este mai complicată. Pentru Primăria Timișoara.

Dispoziția de demolare a fost emisă pentru o firmă care nu mai are nici o legătură cu spațiul respectiv.

„Nu suntem de acord cu această demolare întrucât, din punctul nostru de vedere, este o demolare care se realizează în mod ilegal. Noi nu am luat cunoștință de situație, din presă, întrucât nu ne-a fost emisă nicio somație și nicio dispoziție de demolare cu privire la aceste construcții. Construcțiile și teren îl avem în posesie și folosință încă din anul 1999, respectiv 2001. Îl au în posesie și folosință societățile REPULSE BAY și EXIM SUNNY-LAND, și în niciun caz Gatsby, cum susține domnul primar. O clarificare foarte clară: a fost o societate care, într-adevăr, a funcționat în chirie în spațiul nostru, dar nu mai funcționează de aproximativ un an și jumătate. Primăria Timișoara susține că ne-ar fi remis somații prin care ne cereau să demolăm anumite construcții sau să eliberăm spațiul, nici nu știm exact ce, că nu ni s-a dat un răspuns clar. Noi nu am primit aceste somații sau dispoziții de demolare. Ne-am adresat primăriei, printr-o plângere prealabilă împotriva dispoziției de demolare, după cum am preluat-o din relatările domnului primar”, ne-a declarat avocata Nicoleta Ageu.

Companiile REPULSE BAY și EXIM SUNNY-LAND au contracte de închiriere de aproape 25 de ani contracte de închiriere cu Clubul Sportiv Banatul Timișoara (fostul Club Sportiv CFT Timișoara) pentru clădiri. Contractele sunt valabile până în anul 2029, respectiv 2034, iar societățile au făcut până acum investiții în reparații și amenajări de aproximativ 1 milion de euro. Fără aceste investiții, cele două clădiri, construite în 1946 nu ar mai fi existat astăzi.

Nicoleta Ageu a mai spus că există și câteva construcții realizate recent, cu a căror demolare ar fi de acord, dar că Primăria Timișoara deține doar terenul, și asta doar după o sentință dată în perioada 2005 – 2007, în dosarul care a vizat în primul rând Stadionul CFR. Pe de altă parte, există un proces al primăriei cu Clubul Sportiv Banatul Timișoara, reprezentat de aceeași avocată.

„Clubul Sportiv Banatul era înscris în Cartea funciară atât ca proprietar asupra terenului cât și asupra construcțiilor. În urma unor litigii care au vizat stadionul CFR, când instanțele s-au pronunțat pe mai multe aspecte, în 2007 a fost radiat dreptul Clubului Sportiv Banatul din cartea funciară. În momentul la care noi am încheiat contractele, Clubul Sportiv Banatul era proprietar și pe teren și pe construcții”, a mai spus avocata Nicoleta Ageu.

De altfel, cele două societăți au continuat să plătească impozite pentru clădirile în cauză, inclusiv cel din acest an, și administrația nu le-a comunicat faptul că aceste terenuri ar fi în proprietatea Primăriei Timișoara.

Ciudat este și faptul că în dispoziția de demolare 716 din data de 26.04.2023 emisă de Primăria Timișoara nu au fost identificate corect terenurile care trebuie eliberate. Municipalitatea solicită de desființarea unor construcții situate administrativ la o adresă, dat care faptic nu se regăsesc în extrasele de carte funciară menționate în dispoziție.

