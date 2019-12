Medici’s Timișoara deschid Optik-Boutique – o colecție cu branduri de prestigiu, unele în premieră aici

Clinicile Medici’s Timișoara vor deschide, începând cu data de 12.12.2019, un Optik-Boutique, în cadrul clinicii Academica de pe bv. Circumvalațiunii 8-10 etaj 1.

Dr. Adrian Bădescu, fondatorul clinicilor Medici’s, a explicat că aceasta este o colecție restrânsă de patru sute de piese, selectate din branduri de prestigiu, unele în premieră în Timișoara.

Este vorba de Balenciaga (Paris). Gucci (Italy). Saint Laurent (Paris). Guess by Marciano (Los Angeles). Escada (Germany). Baldinini (Italy). Dsquared2 (Italy). Puma (Germany). RayBan (New York). Furla (Italy). Just Cavalli (Italy). Revlon (New York). Tom Ford (Austin). Ted Baker (London).

Pe perioada sarbatorilor de iarna (12 decembrie – 10 ianuarie), posesorii de carduri de sanatate Medici’s, precum si posesorii de asigurari private de sanatate (Allianz, Signal iDuna, Asirom, Omniasig) beneficiaza de reduceri de 20% la toate produsele de optica din cadrul Medici’s Optik-Boutique.

