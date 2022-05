Meditaţie presărată cu violuri, agresiuni şi tortură. Mărturii terifiante din interiorul sectei “Copiii Soarelui”, condusă de guru Adi de la Brad

Meditaţie presărată cu violuri, agresiuni şi tortură. Un guru autoproclamat din Hunedoara a ajuns în spatele gratiilor după ani întregi în care a abuzat zeci de tineri. A pus în munţi bazele unei comunităţi numite Copiii Soarelui, în care femeile erau obligate să întreţină relaţii sexuale cu el, iar bărbaţii erau supuşi la munci grele. Cei care au reuşit să scape vorbesc despre chinuri greu de imaginat.

“Taţii nu aveau voie să îşi atingă copiii până la 2 ani pentru că le transmiteau karma. Omul are mai multe femei cu care are mai mulţi copii. Li se spune că li se arde karma daca au relaţii cu el”, a declarat Damia, fostă adeptă. Damia este unul dinte Copiii Soarelui. A locuit ani buni în comunitatea condusă de Ardelean Fărcaş, în care ajungeau anual circa 1.000 de oameni. I se spunea Adi de la Brad, un fost miner care a înfiinţat în 1997 un centru de mediaţie în Dumbrava de sus. Acolo aveau să fie îndoctrinaţi ca să nu mai dorească să se întoarcă în civilizaţie.

“Am fost și acolo, spălată pe creier, am și ieșit și am văzut adevărul despre ce se întâmplă acolo, și trebuie oprit și trebuie să plătească. A distrus foarte multe familii și multe vieți”, spunea şi Cristina Schumacher pentru site-ul Scena9.ro. Cine ajungea în centrul de meditaţie din creierii munţilor lua viaţa de la zero. Tinerii erau izolaţi de familie şi supuşi la munci grele pentru că doar aşa se puteau înnobila, potrivit gurului Ardelean. Femeile erau obligate să se radă în cap pentru că, spunea el, le curge spiritualitatea prin firele de păr. Le controla vieţile şi gândurile. Le şantaja şi le minţea că au boli de care vor scăpa doar dacă vor întreţine relaţii sexuale cu el.

“Asta o avut mult de câștigat, partea sexuală. Odată ne-a zis că el stătea pe scaun acolo sus și deschidea ochii la sfârșitul cursului să vadă cu care se mai poate combina. Ne programa pe mine și pe partenerul meu când avem voie să facem sex. Ne spunea că sâmbăta și lunea să nu facem, că nu știu ce face luna și o dată e Saturn și o dată e luna și nu e bun”, îşi continuă mărturisirile Cristina. Ea şi alte tinere care rămâneau însărcinate treceau prin chinuri de neimaginat la naştere pentru că nu aveau voie să meargă la medic.

“Îmi spunea că dacă fac ultrasunet îi fac rău copilului. Și eu m-am dus prima dată la 7 luni jumate că aveam niște scurgeri și aveam și contracții și nu mai puteam”, mai spune femeia. Adi de la Brad le convingea pe tinerele mame să-şi treacă copiii pe numele lui pentru a fi încărcaţi spiritual. Iar cei care voiau să părăsească centrul erau şantajaţi, ameninţaţi şi urmăriţi. Totul a ieşit la iveală după ce oamenii scăpaţi de acolo şi-au făcut curaj să vorbească. Poliţia s-a autosesizat iar Ardelean Farcaş a fost arestat preventiv.

România a mai fost zguduită de un caz asemănător, cel al profesorului de yoga Gregorian Bivolaru. Fondator al unei comunităţi de integrare spirituală, Bivolaru şi-a exploatat şi violat cursantele. Instanţa l-a condamnat în 2013 la 6 ani de închisoare. După 4 ani a fost eliberat condiţionat şi a plecat în Suedia, scrie observatornews.ro.

