Mesajul emoționant pentru un salvator SMURD din Timiș de la copiii săi

Salvatori cu halate albe, combinezoane colorate sau uniforme militare. I-am văzut în diferite momente dramatice, la datorie, şi ne-am gândit că au cea mai dificilă meserie din lume. Aşa e, dar eroii au puteri magice şi ies întotdeauna învingători. Ne spun asta, copiii unui astfel de erou. Tatăl e salvator SMURD la Timiş, un om cu suflet mare şi zâmbet cald care face din imposibil posibil. Observator vă prezintă al doilea reportaj al campaniei “Eroul meu de-acasă”.

Bogdan Cristian e plutonier adjutant la ISU Timiș.

Pentru cei doi copii ai săi, este un erou.

O masina cu sirenele pornite traverseaza marele oras. Salvatorii SMURD duc in mare graba, spre spital, un pacient confirmat cu COVID-19. E noua lor misiune in vremurile acestea tulburi, cum nimeni n-a mai trait vreodata. E noua lor viata de mai bine de 2 luni de cand foarte multi dintre ei n-au mai ajuns acasa, nu si-au mai tinut in brate copiii. Insa tocmai copiii le-au dat, de departe, o lectie pretioasa. Despre cum poti sa iti pui sufletul pe o coala de hartie si sa spui, fara vorbe, cea mai frumoasa poveste despre eroi, speranta, ruga si credinta in Dumnezeu.

Denis și Patrik: ”Tati, noi știm că ai depus un jurământ. Și mai știm că eroii există. Știm că ești un om extraordinar și avem încredere în tine. Ne rugăm să nu vă infectați cu virusul acesta și îți dorim o zi ușoară. Tati, stai liniștit, noi stăm acasă facem lecții, desenăm, așa cum ne-ai învățat. Ne rugăm pentru tine, tati, să îți dea Dumnezeu sănătate. Noi știm că tu și colegii tăi sunteți oameni cu suflet mare și veți reuși să faceți lumea să zâmbească. Să nu-ți faci griji, totul va fi bine! Te iubim, tati!”

Tati este plutonier adjutant Bogdan Cristian, de la ISU Timis. Unul dintre eroii acestei pandemii. Baietii lui sunt obisnuiti sa isi stie tatal plecat in misiune, doar ca niciodata n-au fost departe atata vreme unul de altul. Insa ei au inteles in aceasta perioada ceva foarte important – cand e vorba de salvarea vietilor de oameni taţii chiar trebuie sa anuleze orice plan de vacanta, de petrecere sau de joaca in parc, cu copiii lor. E frumos sa ai eroul tau, de acasa, dar asta presupune si niste mici sacrificii.

